FOTO Pronašli pismo vojnika iz Sj. Koreje koji se borio za Ruse: 'Za partiju i Kima ću dati život'

Odgojen sam u njegujućem zagrljaju Partije, učio sam bez ikakve brige. Više je nepoznate ljubavi nego one koja se zna i prihvaća. Nisam znao kako reagirati na sreću koja me okruživala. Nosio sam vojnu uniformu s ponosom kako bi zaštitio vrhovnog zapovjednika. Počinio sam djela nezahvalnosti prema vrhovnom zapovjedniku. Moji grijesi su neoprostivi, ali domovina mi je dala priliku za iskupljenje, novi početak u životu, riječi su to Gyeong Hong Jonga, sjevernokorejskog vojnika kojeg su u Kurskoj oblasti u Rusiji ubili ukrajinski specijalaci.

On je, prema pisanju ukrajinskih medija, iza sebe je ostavio dnevnik koji trenutno prevode ukrajinske vlasti, a u njemu, kako se navodi, otkrivaju detalji poput one kako Sjeverna Koreja u Rusiju šalje elitne vojne jedinice, piše Ukrajinska pravda. Prema posljednjem prevedenom unosu u njegovom dnevniku, Gyeong navodi kako je poslan na tisuće kilometara od kuće, da bi pomogao ruskim snagama, kao kaznu za prijestupe koje je počinio.

Gyeong je u svojim zapisima izrazio odlučnost da povrati povjerenje Partije.

- Sad nemam drugog izbora nego poslušati naredbe vrhovnog zapovjednika Kim Jong Una bez pitanja, čak i ako me to košta života. Pokazat ću svijetu nepobjedivu hrabrost i požrtvovnost Crvenih specijalnih snaga Kim Jong Una. Kad dobijemo rat i vratimo se u domovinu, podnijet ću peticiju Partiji - navodi se u pismu.

Nadalje, na društvenim mrežama pojavila se poruka koju je drugi zarobljeni vojnik iz Sjeverne Koreje navodno imao u džepu. Kako piše u poruci koja se širi društvenim mrežama, vojniku je sugerirano da počini suicid.

- Smrt nije kraj, već početak Vječne slave! Zapamti, vojniče, zapamti - tvoj pravi strah nije smrt, već sramota pred svojom domovinom. Biti zarobljen znači izdati svoje suborce, svoju obitelj i svoj narod. Samo oni koji više vole Čast od slabosti postat će primjer za iduću generaciju. Tvoja smrt na bojnom polju postat će simbol hrabrosti i otpornosti, ali vječna je slava herojima! Čvrsto držeći granatu u ruci, hrabro ukloni osigurač i stavi granatu ispod brade ili ispod pancirnog prsluka - stoji u navodnoj poruci, kako je na X-u prenio MilitaryNewsUA.

Južnokorejska Nacionalna obavještajna služba (NIS) potvrdila je da je vojnik preminuo od teških ozljeda. Prema informacijama iz Kijeva i Seula, Sjeverna Koreja poslala je više od 10.000 vojnika kako bi pomogla Rusiji, iako Moskva i Pjongjang nisu ni potvrdili ni demantirali njihovu prisutnost.