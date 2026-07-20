FOTO Prošle su tri godine od 'oluje stoljeća' u Zagrebu. Dvoje poginulo. Milijuni eura štete

U srpnju 2023. godine Zagreb je pogodilo jedno od najjačih i najrazornijih olujnih nevremena u modernoj povijesti grada. Glavni udar dogodio se u popodnevnim satima srijede, 19. srpnja 2023., kada je snažna grmljavinska oluja (superćelija) stigla iz smjera Slovenije.
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Udari vjetra na području grada prelazili su brzinu od 100 km/h, što je čupalo stabla iz korijena, lomilo grane, nosilo krovove sa zgrada i kuća te rušilo prometnu signalizaciju.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Udari vjetra na području grada prelazili su brzinu od 100 km/h, što je čupalo stabla iz korijena, lomilo grane, nosilo krovove sa zgrada i kuća te rušilo prometnu signalizaciju. |
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Udari vjetra na području grada prelazili su brzinu od 100 km/h, što je čupalo stabla iz korijena, lomilo grane, nosilo krovove sa zgrada i kuća te rušilo prometnu signalizaciju.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Nažalost, u Zagrebu su od posljedica pada stabala poginule dvije osobe, a više desetaka građana je ozlijeđeno.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Gradski prijevoz (tramvaji i autobusi) bio je u potpunom prekidu zbog zapriječenih ulica i pokidanih naponskih mreža, a hitne službe i vatrogasci imali su tisuće intervencija.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Od posljedica nevremena u srpnju 2023. na području Grada Zagreba zaprimljeno je 7 082 prijave šteta od strane
građana
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Procijenjena vrijednost šteta, nastalih na građevinama u Gradu Zagrebu uslijed nevremena u srpnju 2023., iznosila je
3,4 milijuna eura, dok je procijenjena vrijednosti štete na vozilima iznosila 1,3 milijuna eura.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Lovro Domitrovic/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Josip Regovic
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Luka Å angulin/PIXSELL
Foto Luka Å angulin/PIXSELL
Foto Luka Å angulin/PIXSELL
Foto Lovro Domitrovic/PIXSELL
Foto Lovro Domitrovic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Zeljko Hladika/Pixsell
Foto Slaven Branislav Babic
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Lovoro Domitrovic/PIXSELL
Foto Lovoro Domitrovic/PIXSELL
Foto Lovoro Domitrovic/PIXSELL
Foto Lovoro Domitrovic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL