SRPANJ 2023 FOTO Prošle su tri godine od 'oluje stoljeća' u Zagrebu. Dvoje poginulo. Milijuni eura štete

U srpnju 2023. godine Zagreb je pogodilo jedno od najjačih i najrazornijih olujnih nevremena u modernoj povijesti grada. Glavni udar dogodio se u popodnevnim satima srijede, 19. srpnja 2023., kada je snažna grmljavinska oluja (superćelija) stigla iz smjera Slovenije.

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