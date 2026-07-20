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SRPANJ 2023

FOTO Prošle su tri godine od 'oluje stoljeća' u Zagrebu. Dvoje poginulo. Milijuni eura štete

U srpnju 2023. godine Zagreb je pogodilo jedno od najjačih i najrazornijih olujnih nevremena u modernoj povijesti grada. Glavni udar dogodio se u popodnevnim satima srijede, 19. srpnja 2023., kada je snažna grmljavinska oluja (superćelija) stigla iz smjera Slovenije.
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ARHIVA: 19. srpnja 2023. Zagreb je pogodilo jako nevrijeme
Udari vjetra na području grada prelazili su brzinu od 100 km/h, što je čupalo stabla iz korijena, lomilo grane, nosilo krovove sa zgrada i kuća te rušilo prometnu signalizaciju. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Udari vjetra na području grada prelazili su brzinu od 100 km/h, što je čupalo stabla iz korijena, lomilo grane, nosilo krovove sa zgrada i kuća te rušilo prometnu signalizaciju. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Komentari 3

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