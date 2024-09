FOTO Prvi dan škole u Prugovu: Boban dobio svoju svjedodžbu na dar, komentirao je i himne

U prvi razred osnovne škole u Splitsko-dalmatinskoj županiji danas kreće 4056 prvašića, što je 51 prvašić više nego prošle godine, no privremeno su zatvorene dvije područne škole i to Područna škola Ravča koja pripada OŠ Vrgorac te Područna škola Vojnić matične škole OŠ Trilj. Blaženko Boban, župan splitsko-dalmatinski povodom prvog dana škole posjetio je Područnu školu Prugovo koja pripada kliškoj Osnovnoj školi Petra Kružića, a koja će ove godine i obnoviti.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 10:14 Prugovo: Župan Boban posjetio područnu školu | Video: 24sata/pixsell

U Prugovu je ukupno 25 učenika, od čega je 11 prvašića i po sedam učenika drugog i trećeg razreda. Njima, ali i nastavnicima, župan je održao prigodni govor, osvrnuvši se i na preporuku slušanja himne na prvi dan škole, što proteklih godina i nije neka neuobičajena praksa.

- Ako vidiš da treba pomoći nekome od prijatelja i prijateljica, pomozite. Nemojmo se rugati. Na taj način izgrađujemo bolji svijet i pridonosimo kvalitetnijem življenju. Nastavnicima i učiteljicama želim jako puno strpljenja, to su mladi ljudi, kreću u novi svijet. Oni prvi put izlaze van u neko novo društvo, budite im potpora, to im je nužno i važno. Dajte im i razigranost, da im prijelaz u život s obavezama bude što bezbolniji – poručio je Boban učenicima i nastavnicima. Izrazio je žaljenje zbog zatvaranja dviju područnih škola naglasivši kako je to privremeno te da se nada da će, baš kao što je načelnik Općine Klis, Jakov Vetma postigao rezultate različitim demografskim mjerama, i ostali potruditi napraviti isto.

Prugovo: Župan Boban posjetio područnu školu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Moramo shvatiti da gdje nema života nema ni budućnosti, tamo gdje nema djece i mladih, smijeha ni plača, nema života – naglasio je Boban koji je na pitanje o izvođenju Lijepe naše prvog dana škole kazao kako ne razumije kome to uopće smeta.

Prugovo: Župan Boban posjetio područnu školu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL



- Mi smo poslali preporuku. Ma kome to smeta, hrvatska himna u hrvatskoj državi, ja uopće ne vidim što je tu sporno ni o čemu bi trebali raspravljati? Nadam se da će ravnatelji u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima to realizirati, ali nećemo analizirati tko jest, a tko nije nit ćemo tražiti krivca niti ima krivca, svakome na savjest. Samo ću pitati dušobrižnike: 'Kome smeta himna?' - zaključio je Boban koji je od Nevena Tešije, ravnatelja OŠ Petra Kružića na poklon dobio uokvirenu svjedodžbu iz prvog razreda.