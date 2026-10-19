FOTO RATNA ZONA PARIZ Nasilje i kaos na svakom uglu: Pale, pljačkaju i uništavaju sve redom

Zapaljeni automobili, uništene trgovine i javni prostori, porazbijani izlozi, smeće je posvuda, svako malo naiđete na hrpu gorećeg otpada... Pariz je ovog vikenda izgledao poput ratne zone.
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Zapaljeni automobili, uništene trgovine i javni prostori, porazbijani izlozi, smeće je posvuda, svako malo naiđete na hrpu gorećeg otpada... Pariz je ovog vikenda izgledao poput ratne zone.
| Foto: Abdul Saboor
Zapaljeni automobili, uništene trgovine i javni prostori, porazbijani izlozi, smeće je posvuda, svako malo naiđete na hrpu gorećeg otpada... Pariz je ovog vikenda izgledao poput ratne zone. |
Foto: Abdul Saboor
Zapaljeni automobili, uništene trgovine i javni prostori, porazbijani izlozi, smeće je posvuda, svako malo naiđete na hrpu gorećeg otpada... Pariz je ovog vikenda izgledao poput ratne zone.
| Foto: Abdul Saboor
Masovni prosvjedi zbog visokih životnih troškova i nezadovoljstva vladinom politikom tijekom vikenda prerasli su u ozbiljne nerede u više francuskih gradova.
| Foto: Abdul Saboor
Gradonačelnik Pariza Emmanuel Grégoire izjavio je u ponedjeljak ujutro da je tijekom nedjelje i noći opljačkano tridesetak trgovina, a prizore koji su se ponavljali opisao je kao nepodnošljive.
| Foto: Abdul Saboor
Situacija je bila posebno napeta u četvrti Châtelet–Les Halles, gdje su se skupine mladih kretale ulicama tražeći trgovine koje bi mogle opljačkati. Policija je izvijestila o pokušajima novih provala i uništavanju poslovnih prostora.
| Foto: Abdul Saboor
Razmjeri nasilja tijekom subotnjih prosvjeda bili su iznimni. Prema podacima francuskog Ministarstva unutarnjih poslova, tijekom subote u cijeloj zemlji uhićeno je 2397 ljudi, a ozlijeđeno je 997 policajaca i žandara. Sedmero pripadnika sigurnosnih snaga zadobilo je teške ozljede.
| Foto: Abdul Saboor
Unatoč velikom broju uhićenja, sigurnosne službe našle su se na udaru kritika zbog načina na koji su se pripremile za prosvjede i odgovorile na nasilje. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez je priznao da je u pripremi policijskog rasporeda bilo propusta te da su vlasti u pojedinim gradovima izgubile kontrolu nad situacijom.
| Foto: Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Stephanie Lecocq
Foto Abdul Saboor
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier