FOTO RATNA ZONA PARIZ Nasilje i kaos na svakom uglu: Pale, pljačkaju i uništavaju sve redom

Unatoč velikom broju uhićenja, sigurnosne službe našle su se na udaru kritika zbog načina na koji su se pripremile za prosvjede i odgovorile na nasilje. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez je priznao da je u pripremi policijskog rasporeda bilo propusta te da su vlasti u pojedinim gradovima izgubile kontrolu nad situacijom. | Foto: Abdul Saboor