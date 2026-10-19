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APOKALIPTIČNE SCENE

FOTO RATNA ZONA PARIZ Nasilje i kaos na svakom uglu: Pale, pljačkaju i uništavaju sve redom

Zapaljeni automobili, uništene trgovine i javni prostori, porazbijani izlozi, smeće je posvuda, svako malo naiđete na hrpu gorećeg otpada... Pariz je ovog vikenda izgledao poput ratne zone.
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A demonstrator wearing a costume stands in front of burning flames, in Paris
Zapaljeni automobili, uništene trgovine i javni prostori, porazbijani izlozi, smeće je posvuda, svako malo naiđete na hrpu gorećeg otpada... Pariz je ovog vikenda izgledao poput ratne zone. | Foto: Abdul Saboor
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Zapaljeni automobili, uništene trgovine i javni prostori, porazbijani izlozi, smeće je posvuda, svako malo naiđete na hrpu gorećeg otpada... Pariz je ovog vikenda izgledao poput ratne zone. | Foto: Abdul Saboor
Komentari 2

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