FOTO Riki više nije tužan: Hvala 24sata što ste mi našli novi dom

Ovo nije bio poklon Rikiju, već i poklon nama. Za Božić je dobio novi dom, ali i nove najbolje prijatelje - kazala nam je Tea (43) iz Osijeka koja je psa Rikija (10) sa svojom obitelji odlučila udomiti nakon što je pročitala članak na našem portalu.

O teškoj Rikijevoj sudbini je pročitala tri dana prije Božića kada je bila na putu. Taj tren je znala da je on poseban pas kojem treba jako puno ljubavi.

Foto: Privatni album

- Moja rođakinja je podijelila članak na svom Facebooku. Ja sam slučajno naletjela na članak i odmah se rasplakala. Vraćala sam se tri dana na tekst o njemu, gledala objave na Facebooku Udruge Vau Vau. Zapratila sam ih i plakala svaki put kad bi ga vidjela. Kada sam pročitala što mu se sve dogodilo, da je slijep i da mu treba jedna mirna obitelj, znala sam da je on pas za nas. Taj tren kad sam se vratila doma sve sam ispričala svojoj obitelji. Svi smo plakali i rekli 'on za Božić dolazi kod nas'. Tako je i bilo - kazala je.

Foto: Privatni album

Riki sada svaki tren maše repom jer po prvi put nakon dugo vremena zna da su glasovi, koje čuje, njegova nova obitelj. Prije osam godina živio je na lancu u okolici Bjelovara. Nije imao kućicu koja ga je mogla skloniti od snijega, tuče, vjetra, kiše ili sunca. Od hrane je tu i tamo dobio jedino stari kruh. Svježe vode rijetko je vidio. Od tad je živio u skloništu Udruge Vau Vau. S dvije godine počeo je imati problema s vidom. Lanac kojim je bio vezan urezao mu se u vrat. Spasio ga je susjed koji je inspekciji prijavio vlasnike.

Foto: Privatni album

- Nimalo mi nije smetalo to što je star i slijep. To je bio njegov plus. Zato ga više volimo. Želimo mu pružiti sve što dosad nije imao. Zaslužio je nakon svega što je prošao. Sada je uvijek netko s njime, ne puštamo ga da bude sam. Kada vidimo da je zbunjen, pričamo. Ne želimo da misli da je opet napušten - ispričala nam je Tea.

Na Badnjak su mu odmah kupili sve što mu treba - krevetić, hranu, zdjelice i lajnu.

Foto: Privatni album

- Sad smo stalno u šetnji. To je pas koji nikada nije živio u zatvorenom, na parketu. Bio je nesiguran kada je stigao. Držao se zidova. Sve mu je bilo jako novo. Bitno nam je da je prije svega sretan. Pustili smo ga da se privikne. No prvu večer je već spavao novom krevetu. Nismo ga odmah htjeli kupati, da mu ne stvorimo dodatan stres nakon tri sata putovanja. Htjeli smo mu pružiti ono najbolje, odvesti ga u salon. Međutim, svi su saloni bili bukirani. Jedna divna gospođa Izabela nam je odmah otvorila termin kada je čula da je riječ o psu iz azila. Okupala ga je i dala mu dodatan razlog za osmijeh. Priča ju je toliko raznježila da ga je okupala i sredila besplatno - kazala je Tea.

Foto: Privatni album

Fluffy grooming studio by Izabela Fiala od Rikija je, kako nam je Tea ispričala, napravio Richarda.

- Drago mi je što su iz azila procijenili da je naš dom idealan za Rikija. Nije nam bilo problem putovati tri sata jer, kada je želja velika, sve se napravi. Drago nam je i da Riki pokazuje da nam vjeruje. Prvi dan se već krenuo igrati u dvorištu.

- Našao je nove najbolje prijatelje. Reagira na zvukove, konstantno maše repom i u svemu želi sudjelovati. Želi biti dio naše obitelji. Trči oko stola kao da nije slijep, a gleda nas kao da će svaki tren progovoriti - kazala je.