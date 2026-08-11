SREMSKA MITROVICA FOTO Sava skoro presušila. Na dnu rijeke pojavio se 'Slovenac'

Nizak vodostaj Save otkrio je olupinu broda Slovenac kojeg je potopila njemačka mina 1945. Parobrod "Slovenac", u javnosti poznat i kao "savski Titanik", izgrađen je 1913. godine u Budimpešti pod izvornim imenom "Vag". Nakon Prvog svjetskog rata, prema odredbama Pariškog mirovnog ugovora, 1921. godine pripao je Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca te je preimenovan u "Slovenac". Budući da je bio opremljen plitkim gazom, ovaj radni parni tegljač pretežno je plovio rijekom Savom obavljajući teretne zadatke.

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