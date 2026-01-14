FOTO Šerif Trump: Obećavao je mir, a u godinu dana izveo više napada nego Joe Biden u četiri

Sjedinjene Američke Države su u prvoj godini Trumpova povratka u Bijelu kuću izvele više samostalnih napada na strane teritorije nego što je Biden učinio u cijelom svom četverogodišnjem mandatu, pokazuju podaci centra za praćenje sukoba (ACLED). U zadnjih 12 mjeseci Trump je naredio skoro 600 vojnih napada (zračnih i dronovima) na tri kontinenta. Kako su govorili iz Bijele kuće, cilj su bile terorističke grupe, diktatorski režimi i narkokarteli...
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
Prema ACLED-u, Amerika je između 20. siječnja 2025. i 5. siječnja 2026. provela 573 napada, u usporedbi s 494 napada u četiri godine Bidenove administracije. Ako računamo i napade u kojima su sudjelovali saveznici, poput onih u Siriji i Iraku protiv ISIS-a, Trumpov broj raste na 658. A Biden je, kad se zbroje i koalicijski napadi, na 694 napada. Što znači da će ga Trump i tu uskoro prestići kako je krenuo...
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Trump koji je u svojoj kampanji obećao da će biti predsjednik mira, sad pojačava prijetnje. Nakon udara na Venezuelu prijeti Kubi, Iranu, Meksiku... A vrši pritisak i na Dansku da im prepusti Grenland.
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS
Iz Bijele kuće čak su rekli i da ne isključuju mogućnost vojne intervencije kako bi 'dobili' Grenland?! To bi, jasno je svima, bio kraj NATO saveza...
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS
"Ne treba mi međunarodno pravo. Jedino ograničenje moje moći kao predsjednika SAD-a je moja vlastita moralnost, moj um", kazao je Trump u nedavnom intervjuu za New York Times.
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
U prvoj godini mandata, pri prvom susretu s Volodimirom Zelenskim, brutalno je ponižavao ukrajinskog predsjednika u Bijeloj kući.
Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS
Da bi onda ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je agresor, dočekao s crvenim tepihom na Aljasci...
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Obećao je završiti rat između Ukrajine i Rusije u roku od 24 sata, a evo, prođe skoro godina drugog mandata, rat i dalje traje. I Putin se ne namjerava zaustaviti, uporno odbija pregovore, a Trump mu samo daje na vremenu...
Foto: JEENAH MOON/REUTERS
U zadnjoj godini SAD je tako napao Jemen, Somaliju, Irak, Iran. Siriju, Nigeriju i Venezuelu. A bilo je i više napada u međunarodnim vodama...
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
Žarko je htio Nobelovu nagradu za mir, a kad nju nije dobio, FIFA je izmislila nagradu kako bi Trump bio bar malo zadovoljniji...
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS
Trump je u više navrata tvrdio da je završio ili 'riješio' osam ratova. Tvrdi da je završio rat Izraela i Hamasa, Izraela i Irana, Indije i Pakistana, Tajlanda i Kambodže, Armenije i Azerbajdžana, DR Konga i Ruande, Egipta i Etiopije, Srbije i Kosova...
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS
A imao je i gafova. Kazao je kako je završio rat između Azerbajdžana i Albanije. Albanija, Armenija... Trumpu svejedno.
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS
Kazao je i kako je završio rat Armenije i Kambodže. Dvije države koje dijeli nekoliko tisuća kilometara...
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS
Ne zaboravimo ni cijeli kaos oko tarifa. Koje su nametnute i otocima na kojima obitavaju samo pingvini. Nadamo se da plaćaju...
Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS
Muska i njegov DOGE predstavio je kao 'spasitelje' koje će državi donijeti ogromne uštede. Pa su se gadno posvađali. A nakon par mjeseci i pomirili..
Foto: NATHAN HOWARD/REUTERS
A svoj posjet Bijeloj kući sigurno je zapamtio naš trener Igor Tudor. On je kao tadašnji trener Juventusa upoznao Trumpa, koji je pred njim i igračima u Ovalnom uredu govorio o nuklearnom oružju, napadu na Iran, vrijeđao je Joea Bidena, spominjao transrodne sportaš?!
Foto: NATHAN HOWARD/REUTERS
