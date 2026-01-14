Obavijesti

Galerija

Komentari 7
KAOTIČNA PRVA GODINA MANDATA

FOTO Šerif Trump: Obećavao je mir, a u godinu dana izveo više napada nego Joe Biden u četiri

Sjedinjene Američke Države su u prvoj godini Trumpova povratka u Bijelu kuću izvele više samostalnih napada na strane teritorije nego što je Biden učinio u cijelom svom četverogodišnjem mandatu, pokazuju podaci centra za praćenje sukoba (ACLED). U zadnjih 12 mjeseci Trump je naredio skoro 600 vojnih napada (zračnih i dronovima) na tri kontinenta. Kako su govorili iz Bijele kuće, cilj su bile terorističke grupe, diktatorski režimi i narkokarteli...
U.S. President Donald Trump signs a bill to award congressional gold medals to members of the 1980 U.S. Olympic men's hockey team, in Washington
Sjedinjene Američke Države su u prvoj godini Trumpova povratka u Bijelu kuću izvele više samostalnih napada na strane teritorije nego što je Biden učinio u cijelom svom četverogodišnjem mandatu, pokazuju podaci centra za praćenje sukoba (ACLED). U zadnjih 12 mjeseci Trump je naredio skoro 600 vojnih napada (zračnih i dronovima) na tri kontinenta. Kako su govorili iz Bijele kuće, cilj su bile terorističke grupe, diktatorski režimi i narkokarteli...  | Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
1/199
Sjedinjene Američke Države su u prvoj godini Trumpova povratka u Bijelu kuću izvele više samostalnih napada na strane teritorije nego što je Biden učinio u cijelom svom četverogodišnjem mandatu, pokazuju podaci centra za praćenje sukoba (ACLED). U zadnjih 12 mjeseci Trump je naredio skoro 600 vojnih napada (zračnih i dronovima) na tri kontinenta. Kako su govorili iz Bijele kuće, cilj su bile terorističke grupe, diktatorski režimi i narkokarteli...  | Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
Komentari 7

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026