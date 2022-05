FOTO Skromno u Moskvi: Putin je u zadnji tren otkazao prelet aviona, strah ga je sabotaže?

Iako su mnogi stručnjaci smatrali kako će Putin danas narediti opću mobilizaciju i potpuni rat protiv Ukrajine, to se ipak nije dogodilo. U svojem govoru povodom "Dana pobjede nad nacizmom" Putin se većinom zadržao na pokrajini Donbas, koja je po njemu, jasno je iz njegovih riječi, dio teritorija Rusije zbog kojeg je i započeo 'posebnu vojnu akciju'.

Zapad i NATO je optužio za provokacije i gomilanje snaga uz granice Rusije te je poručio kako mu je invazija na Ukrajinu zapravo bila jedina moguća opcija zbog postupaka Zapada.

Sama vojna parada protekla je dosta skromnije nego zadnjih godina. Jasno je i zašto. 'Hrpa' ruskog oružja je u Ukrajini, a ono što je trebalo biti 'kruna' same parade, prelet borbenih aviona, otkazano je u zadnji trenutak.

Prema riječima glasnogovornika Kremlja Dimitrija Peskova, ta odluka je donesena zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, ali već su krenule špekulacije kako to nije pravi razlog naglog otkazivanja. Britanski Daily Mail piše kako su uvjeti bili povoljni za let, ali da je isti otkazan zbog straha od sabotaže. Do 'zračnog programa' nije došlo ni u St. Petersburgu, Murmansku, Rostovu... Uglavnom na svim lokacijama gdje su planirane, javio je CNN. Iako je Kremlj 'okrivio' vrijeme, stručnjaci s kojima su novinari CNN-a pričali govore da je sve to jako sumnjivo te da je po njima nebo bilo 'spremno' za letove. Jedina opcija koja bi zaustavila program u cijeloj zemlji je da je na mjestu odakle su trebali poletjeti došlo do jakih udara vjetra, pišu Amerikanci.

Dan prije parade pripadnici Pravoslavne crkve blagoslovili su oružje za ceremoniju, uključujući i nuklearnu bojnu glavu prigodnog imena "Sotona"...

Na samoj paradi sudjelovale su i ruske snage koje su se doslovno do jučer borile u Donbasu. Njima se Putin posebno zahvalio poručivši im kako se bore za iste vrijednosti kao njihovi očevi i djedovi u 2. svjetskom ratu.

Evo kako je to izgledalo danas u Moskvi...

