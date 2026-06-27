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BEZ INCIDENTA

FOTO Splitom prošla 15. Povorka ponosa, traže veću podršku: 'Nije me mater rodila da mučin'

Pod sloganom "Nije me mater rodila da mučin" u subotu je u Splitu održana 15. Povorka ponosa, kojom su organizatori upozorili na položaj LGBTIQ+ učenika te potrebu za uključivijim obrazovnim sustavom, a iz policije su Hini odgovorili da tijekom okupljanja nije bilo policijskih intervencija
15. povorka ponosa Split Pride
Organizatori Split Pridea istaknuli su da su ovogodišnjom kampanjom željeli upozoriti na iskustva LGBTIQ+ mladih u školama te na važnost stvaranja okruženja u kojem će se svi učenici i učenice osjećati prihvaćeno i zaštićeno. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Organizatori Split Pridea istaknuli su da su ovogodišnjom kampanjom željeli upozoriti na iskustva LGBTIQ+ mladih u školama te na važnost stvaranja okruženja u kojem će se svi učenici i učenice osjećati prihvaćeno i zaštićeno. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Komentari 2

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