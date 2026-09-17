FOTO Stiže nagla promjena vremena. Upaljen meteoalarm za pola Hrvatske...

Promjenjivo vrijeme očekuje nas u petak, uz sunčana razdoblja i mjestimičnu kišu. Na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a početkom dana kiše i pljuskova bit će i na istoku zemlje.

Foto: Sasa Miljevic

Na kopnu će puhati uglavnom slab vjetar, dok će na Jadranu puhati umjereno jugo i južni vjetar. Vjetar će se prolazno okrenuti na buru i sjeverozapadnjak.

Jutarnja temperatura bit će od 11 do 15 stupnjeva, dok će se na Jadranu kretati između 17 i 23 °C. Najviša dnevna temperatura bit će između 21 i 26 stupnjeva, a na jugu Hrvatske temperatura će dosegnuti i 29 °C.

Foto: Sasa Miljevic

Upaljen je žuti meteoalarm za pola Hrvatske (riječku, splitsku, kninsku, dubrovačku i osječku regiju).