FOTO Sudarila se četiri auta kod Stobreča: Dvoje ljudi u bolnici

U sudaru koji se dogodio u nedjelju popodne u Stobreču ozlijeđeno je dvoje ljudi, piše Dalmatinski portal. Prometna nesreća se dogodila oko 14 sati na križanju kod TTTS-a i Stobreča.

Sudarila su se četiri osobna vozila.

Foto: Dalmatinski portal

Dvoje ljudi je prevezeno u bolnicu, piše DP. Težina ozljeda još nije poznata.