Sudarila su se četiri osobna vozila. Dvoje ljudi je prevezeno u bolnicu. Težina ozljeda još nije poznata
PROMETNA NA ULAZU U SPLIT
FOTO Sudarila se četiri auta kod Stobreča: Dvoje ljudi u bolnici
Čitanje članka: < 1 min
U sudaru koji se dogodio u nedjelju popodne u Stobreču ozlijeđeno je dvoje ljudi, piše Dalmatinski portal. Prometna nesreća se dogodila oko 14 sati na križanju kod TTTS-a i Stobreča.
Sudarila su se četiri osobna vozila.
Dvoje ljudi je prevezeno u bolnicu, piše DP. Težina ozljeda još nije poznata.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku