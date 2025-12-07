Obavijesti

News

PROMETNA NA ULAZU U SPLIT

FOTO Sudarila se četiri auta kod Stobreča: Dvoje ljudi u bolnici

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Dalmatinski portal

Sudarila su se četiri osobna vozila. Dvoje ljudi je prevezeno u bolnicu. Težina ozljeda još nije poznata

U sudaru koji se dogodio u nedjelju popodne u Stobreču ozlijeđeno je dvoje ljudi, piše Dalmatinski portal. Prometna nesreća se dogodila oko 14 sati na križanju kod TTTS-a i Stobreča.

Sudarila su se četiri osobna vozila.

Foto: Dalmatinski portal

Dvoje ljudi je prevezeno u bolnicu, piše DP. Težina ozljeda još nije poznata.

