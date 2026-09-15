FOTO Sudarila su se dva auta na sjeveru Zagreba, stigla i Hitna

Prolazio sam Bukovačkom cestom kad sam naletio na zastoj. Na križanju kraj Ulice Gajščak bio je automobil koji se prevrnuo na krov, javio nam je jedan od brojnih čitatelja 24sata koji su se u utorak ujutro našli u sličnom problemu.

Kako doznajemo od PU zagrebačke, oko 10.20 sati dobili su dojavu o sudaru dva automobila na Bukovačkoj cesti. Očevid je u tijeku, a zasad nemaju povratne informacije o mogućim ozlijeđenim ljudima.

Da je pomoć bila potrebna, potvrdili su nam čitatelji koji su dodali kako je stigla Hitna pomoć. Očevid je u tijeku nakon kojeg će se znati više.

Ova nesreća stvorila je problem i javnom autobusnom prijevozu, potvrdili su iz ZET-a.

- Autobusna linija 203 (Svetice - Kaptol) prometuje u oba smjera preko Barutanskog jarka i Remetske ulice, zbog prometne nesreće drugih sudionika na Bukovačkoj cesti - javljaju iz ZET-a