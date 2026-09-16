Kolona je duga oko dva kilometra, a promet je kratkotrajno prekinut
UŽAS
FOTO Stravična nesreća na ZG obilaznici: Prekinut promet!
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Teška prometna nesreća dogodila se na A3 između čvora Most Sava i čvora Zagreb istok u smjeru Lipovca, piše HAK. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h.
Kolona je duga oko dva kilometra, a promet je kratkotrajno prekinut. Kako se vidi prema fotografijama, jedan je auto potpuno smrskan.
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