Obavijesti

News

Komentari 0
UŽAS

FOTO Stravična nesreća na ZG obilaznici: Prekinut promet!

Piše Danijela Mikola, Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Stravična nesreća na ZG obilaznici: Prekinut promet!
7
Foto: 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kolona je duga oko dva kilometra, a promet je kratkotrajno prekinut

Teška prometna nesreća dogodila se na A3 između čvora Most Sava i čvora Zagreb istok u smjeru Lipovca, piše HAK. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h.

8
Foto: 24sata

Kolona je duga oko dva kilometra, a promet je kratkotrajno prekinut. Kako se vidi prema fotografijama, jedan je auto potpuno smrskan.

Uskoro više...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detalji krvoprolića u Šibeniku: 'Masakrirao ih je nožem, prije bijega razvalio je cijeli stan...'
NOĆ UŽASA

Detalji krvoprolića u Šibeniku: 'Masakrirao ih je nožem, prije bijega razvalio je cijeli stan...'

Duju E. (24) uhitili su zbog ubojstva mladića i ranjavanja djevojke. Bio je teško drogiran te je pod strogim nadzorom liječnika i policajaca u OB Šibenik
Sestra trogodišnjeg dječaka iz Zadra: Nikad nije bio siguran uz majku. Vodila ga je po kafićima
OZLIJEĐEN U POŽARU

Sestra trogodišnjeg dječaka iz Zadra: Nikad nije bio siguran uz majku. Vodila ga je po kafićima

S njom se ne može mirno razgovarati jer počne izvrtati stvari i lagati. Dok je dijete bilo sa mnom, kod oca ili kod bake i djeda, bilo je dobro i zbrinuto na svaki mogući način, ispričala je sestra (18)
Pripuz ipak prvi gradi energanu na otpad. Znamo cijenu, kada će biti gotova i gdje niče sljedeća...
DOK PREMIJER TRAŽI SPALIONICU...

Pripuz ipak prvi gradi energanu na otpad. Znamo cijenu, kada će biti gotova i gdje niče sljedeća...

• Pripuzova investicija u Sisku je 155 milijuna eura • Obećava najbolju i potpuno neškodljivu tehnologiju • 'Nećemo spaljivati ni komunalni ni opasni otpad' kažu • Stručnjak: Hrvatska treba pet takvih energana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026