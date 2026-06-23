FOTO Tomašević je u Zagrebu otvorio slavne Schlosserove stube: Obnova koštala 1,7 mil. €

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u srijedu je otvorio obnovljene Schlosserove stube, čija je rekonstrukcija koštala 1,7 milijuna eura, a na redovnoj konferenciji za medije komentirao je i istraživanje o javnom prijevozu te najavio moguće mjere zbog toplinskog vala.
Tomašević je rekao kako je obnova stuba bila zahtjevan projekt zbog zaštićene povijesne jezgre grada te da je trajala dulje nego što je planirano. "Kada se radi rekonstrukcija, tek kad otvorite gradilište vidite što se ispod zapravo krije i onda nekada ti radovi i duže traju", rekao je gradonačelnik.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Tomašević je rekao kako je obnova stuba bila zahtjevan projekt zbog zaštićene povijesne jezgre grada te da je trajala dulje nego što je planirano. "Kada se radi rekonstrukcija, tek kad otvorite gradilište vidite što se ispod zapravo krije i onda nekada ti radovi i duže traju", rekao je gradonačelnik.
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Tomašević je rekao kako je obnova stuba bila zahtjevan projekt zbog zaštićene povijesne jezgre grada te da je trajala dulje nego što je planirano. "Kada se radi rekonstrukcija, tek kad otvorite gradilište vidite što se ispod zapravo krije i onda nekada ti radovi i duže traju", rekao je gradonačelnik.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Naveo je da je bilo potrebno usklađivanje s podzemnom infrastrukturom u blizini te da je ključno bilo obnoviti stubište bez promjene gabarita, kako bi vizualno i identitetski izgledalo kao prije. Uklonjeni su svi dotrajali elementi konstrukcije, uključujući stube, podeste, pergolu, rasvjetu, klupe i rukohvate.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Tomašević je najavio da slijedi obnova Trga svibanjskih žrtava na kojem se stube nalaze, za koju je projektna dokumentacija već pripremljena. Istaknuo je da će stube ostati u funkciji i tijekom obnove trga.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Najavio je i nastavak ulaganja u rekonstrukciju ostalih zagrebačkih stubišta, uključujući istočno šetalište, Zakmardijeve i Tomićeve stube, nakon već dovršene obnove zapadnog Strossmayerovog šetališta.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Predstavnik izvođača radova, tvrtke Teh Gradnja, Ilija Beara rekao je da je zahvat bio složeniji nego što se na prvi pogled činilo. "Zidovi koji idu uz stepenice s jedne i druge strane bili su u užasno lošem stanju, konstruktivno uopće nisu imali nikakvu funkciju", rekao je Beara, dodavši da je nad radovima bila i kontrola Gradskog zavoda za zaštitu spomenika. Kao novitet istaknuo je da su stepenice prije bile obložene kulirom, a sada su izrađene u masi kulira, pa se površinski sloj neće morati mijenjati kako se troši.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL