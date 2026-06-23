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FOTO Tomašević je u Zagrebu otvorio slavne Schlosserove stube: Obnova koštala 1,7 mil. €

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u srijedu je otvorio obnovljene Schlosserove stube, čija je rekonstrukcija koštala 1,7 milijuna eura, a na redovnoj konferenciji za medije komentirao je i istraživanje o javnom prijevozu te najavio moguće mjere zbog toplinskog vala.
Zagreb: Tomislav Tomašević i zamjenici otvorili obnovljene Schlosserove stube
Tomašević je rekao kako je obnova stuba bila zahtjevan projekt zbog zaštićene povijesne jezgre grada te da je trajala dulje nego što je planirano. "Kada se radi rekonstrukcija, tek kad otvorite gradilište vidite što se ispod zapravo krije i onda nekada ti radovi i duže traju", rekao je gradonačelnik. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Tomašević je rekao kako je obnova stuba bila zahtjevan projekt zbog zaštićene povijesne jezgre grada te da je trajala dulje nego što je planirano. "Kada se radi rekonstrukcija, tek kad otvorite gradilište vidite što se ispod zapravo krije i onda nekada ti radovi i duže traju", rekao je gradonačelnik. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Komentari 4

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