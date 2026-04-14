IMALA JE 20 GODINA

FOTO Tužne vijesti iz Zagreba: Uginula je bizonica Ozana...

Piše Marta Divjak,
Foto: Zoološki vrt Grada Zagreba

Unatoč intenzivnim naporima veterinara i timaritelja, njezino se stanje naglo pogoršalo, a njezina smrt podsjeća na važnu ulogu zooloških vrtova u očuvanju ove nekoć izumrle vrste

Zoološki vrt Grada Zagreba oprašta se od dvadesetogodišnje bizonice Ozane koja je uginula u ponedjeljak. Veterinari su je godinu i pol dana intenzivno nadzirali i liječili joj osteoartritis te kroničnu degenerativnu bolest zglobova, no prekjučer joj se zdravstveno stanje naglo pogoršalo.

- Nije mogla ustati na noge. Svjesni njezinih problema sa zglobovima i činjenice da ima oko 700 kg, bilo nam je važno smjestiti je u dio nastambe s mekom podlogom. To smo i učinili. Nadali smo se da će ponovo stati na noge. Naši veterinari, veterinarski tehničari i timaritelji činili su sve što je bilo u njihovoj moći kako bi joj pomogli najbolje što se može u takvoj situaciji - piše u objavi zagrebačkog Zoološkog vrta.

Djelatnici su tijelo bizonice prevezli na Zavod za veterinarsku patologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tamošnji su stručnjaci utvrdili da je smrt nastupila kao posljedica skupa nekoliko čimbenika, uključujući starost i iščašenje skočnog zgloba. Dodatne će pretrage pokazati o kakvim se još patološkim procesima radilo.

Sestre bizonice, Ozana i Ozivia

Sestre Ozana i Ozivia u Zoološkom vrtu Grada Zagreba predstavljale su vrstu koju su ljudi doveli na rub izumiranja, ali koja ujedno dokazuje koliko čovjek može pridonijeti očuvanju vrsta izumrlih u prirodi.

- Naime, europski bizon u prirodi je izumro prije stotinu godina. Stanište mu je bilo uništeno širenjem poljoprivrednih površina i sječom šuma, a na vrstu su negativno utjecali i neograničen lov te krivolov. Nakon uzgoja u zoološkim vrtovima jedinke su reintroducirane u prirodu Rumunjske sredinom prošloga stoljeća. Populacija u prirodi od tada se povećava i širi Europom - naveli su iz Zoološkog.

Dodali su kako europski bizon na Crvenom popisu IUCN-a i dalje ima status osjetljive vrste (VU).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

