FOTO U bazenu na Utrinama je palo staklo s reflektora: 'Užas! Ovo je moglo ubiti neko dijete'

Za vrijeme treninga u srijedu u bazenu u Utrinama, Zagreb odlomio se dio stakla s reflektora i pao u plivačku stazu.

- Djeca su plivala svoju turu u stazi kad je je komad stakla s reflektora. Stalo je srećom palo na dno, ali da s te visine palo na neko dijete moglo ga je ubiti - ispričao nam je čitatelj čije je dijete bilo u bazenu kad je staklo palo.

- Ne znam ima li danas treninga ili ne, nitko nas o ničem nije obavijestio. Ne znam ni jesu li pregledali te lampe. Nije mi bilo svejedno jučer, nemam osjećaj da je sto posto sigurno za treninge. Ne ljuti me što se dogodilo, nesreće se događaju, ali me ljuti ako nitko ne reagira - dodao je čitatelj, koji se boji za sigurnost svog djeteta.

Nazvali smo zagrebački plivački klub koji na Utrinama ima treninge.

- Nešto se dogodilo i to staklo je palo. Djeca su prišla trenerima i rekla da je nešto palo. Svaki trener je na svome mjestu i mi to nismo vidjeli, djeca su se razgibavala, neka su bila na tribini i onda su došli i rekli da je to palo jednoj od trenerica pa je ona prenijela dalje - potvrdili su nam iz kluba koji je u to vrijeme održavao treninge za djecu.

Poslali smo upit i Ustanovi za upravljanje sportskim objektima.

Odgovor ćemo objaviti kada ga dobijemo.

Najčitaniji članci