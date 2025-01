FOTO U dućanima po desetak kupaca: 'Malo me je sram, ali što je tu je. Moram danas jesti'

Nisam očekivao da će nas biti desetak u trgovini. Malo je sada sram kada vidim da sam jedan od rijetkih, ali sam morao u dućan, ispričao nam je kupac koji je danas u dućanu kupio samo jabuke. Rekao je da nije htio pretjerivati i barem manjom potrošnjom podržati ostale građane koji su danas bojkotirali kupnju u dućanima.

Tri etaže parkinga jednog od zagrebačkig trgovačkih lanaca danas su poluprazne. Petkom i subotom obično su, kako su nam ispričali građani koje smo tamo sreli, u potpunosti pune. Parkirno mjesto je pred kraj tjedna u bilo kojem trenu dana teško pronaći.

- Morao sam otići u dućan, nisam stigao ovih dana. Osjećam se loše što nisam mogao čekati kao ostali, ali što je tu je. Neke namirnice su mi ipak neizbježne danas. Barem sam izbjegao gužve - priznao nam je jedan kupac. U košarici su mu se tako pronašli kruh, salama i jogurt.

No, bilo je i građana koji su ipak današnji dan iskoristili da napune svoja kolica namirnicama do vrha.

- Ja se osjećam loše jer sam kupio jabuke, a onda vidim ženu do mene u dućanu koja ima puna kolica. Drago mi je da su Hrvati danas bili odlučni i pokazali što možemo kad se ujedinimo - rekao je kupac.

- Osjećam se kao da je apokaliptično stanje. Cijeli dan je bilo jako tiho u dućanu. Obično bude kaos i buka. Danas je bio osjećaj kao da je ponovo zavladala korona pa ljudi manje odlaze u dućane. Nije mi smetalo što je bilo manje posla jer podržavam bojkot. Cijene nisu prihvatljive za plaće koje imamo - kazala nam je prodavačica u jednom od zagrebačkih dućana.

Ima i građana koji nisu uz bojkot.

- Kome ne odgovaraju cijene, neka ne kupuju. To je sve što ću reći. Ja sam tu jer mi ne smetaju - kazala nam je kratko jedna građanka.

Danas do 16 sati ukupan broj fiskaliziranih računa u trgovinama bio je 1.479.587 računa, a iznos računa iznosio je 19.573.948,68 eura, objavila je Porezna uprava. U petak 17. siječnja do 16:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 2.574.751 računa, a iznos računa 39.247.711,69 eura, dok je u petak 19.01.2024. godine do 16:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio 2.182.060 računa, a iznos računa iznosio je 30.929.365,26 eura.