FOTO Gomila ruskih aviona uništena u eksploziji na Krimu, pogledajte satelitske snimke

U eksploziji koja je u utorak odjeknula u ruskoj zračnoj bazi na Krimu uništeno je najmanje osam vojnih aviona, pokazuju satelitske snimke koje je objavio američki Planet Lab.

Na satelitskim snimkama vidi se kako je eksplozija napravila veliku štetu, iako sama pista, prema snimkama, nije oštećena. Kako piše BBC, najmanje osam aviona je oštećeno ili uništeno.

Slike prije i poslije iz Planet Labsa prva su neovisna potvrda da je baza možda oštećena. Do sada je bilo malo pojedinosti o razmjerima utjecaja eksplozija, ali još uvijek nije jasno kako je baza oštećena ili od čega.

Uzrok eksplozije i dalje nije poznat, iako rusko ministarstvo tvrdi da je do eksplozije došlo zbog detonacije municije, no kako je do toga došlo nisu otkrili, piše CNN. Ukrajina nije preuzela odgovornost za eventualni napad na bazu Saky na Krimu gdje je poginuo najmanje jedan čovjek. Ukrajinski ministar Oleksij Reznikov sugerirao je da bi za to mogli biti krivi neoprezne ruske vojne snage.

- Mislim da su ruski vojni momci u ovoj zračnoj bazi prekršili svoje vrlo jednostavno poznato pravilo: ne pušite na opasnim mjestima - rekao je Oleksij Reznikov.

Ukrajinske zračne snage priopćile su da je desetak ruskih ratnih zrakoplova uništeno, iako je Rusija demantirala da je bilo koji zrakoplov oštećen, no satelitske snimke sugeriraju da to ipak nije istina. Broj uništenih i oštećenih aviona nije u potpunosti poznat.

