U Medulinu je u ponedjeljak nešto prije 18.20 došlo do eksplozije plinske boce u obiteljskoj kući, u kojoj je ozlijeđen 52-godišnjak. Javili su to iz PU istarske, a Iako nije došlo do požara, prema fotografijama koje su objavili pulski vatrogasci, radi se o nezanemarivoj materijalnoj šteti.

- Eksplozija plina u Medulinu. Na intervenciju izašli sa 2 vozila i 7 vatrogasaca. U eksploziji nije došlo do požara, ali je je nastala materijalna šteta - napisala je JVP Pula na Facebooku.

Težina ozljeda zasad nije poznata, a policija će danas obaviti i očevid kako bi se utvrdio uzrok eksplozije, dodaju iz PU istarske.