Čitatelj je u srijedu navečer doživio nezgodnu situaciju u Rijeci, naime zaboravio je dignuti ručnu pa mu je auto pao u more.

- Vozio sam do kraja lukobrana da vidim što ima na kraju i par metara prije kraja došao sam do svjetionika i nisam se imao gdje okrenuti, krenuo sam u rikverc ali more je bilo blizu i izašao sam iz vozila provjeriti koliko imam do mora, zaboravio sam dignuti ručnu i auto je otklizao u more - ispričao nam je čitatelji koji je zahvalan da nije bilo putnika u automobilu osim njega.

- Ovo vam pišem iz razloga da savjetujete ljudima da u autu drže ručku za razbijanje prozora kao u busevima, da sam ostao u vozilu ne bi imao šanse za izaći van od pritiska na vrata i stakla dok auto tone - apelira čitatelj koji je molio anonimnost jer kako kaže 'bruka ga je'. Nazvao je policiju i lučku kapetaniju koji su ga pitali ima li što vrijedno u autu.

- Tek tada sam shvatio da ništa vrijedno nije u vozilu, vrijedna je obitelj koju imam i buduća supruga s kojom čekam dijete, trčeći za poslom i stvarima skoro sam zaboravio koje su prave vrijednosti koje imamo. Ali zamolio sam ih da mi izvuku plišanog magarca kojeg sam poklonio dragoj za Božić, to magare zvano 'Magi' je veličine bebe koju ćemo dobiti - ispričao nam je čitatelj kojeg je cijela situacija potresla. Magarca je poklonio ženi kako bi se lakše navikla i pripremila na bebu koja će uskoro biti s njima.

Kako kaže, tek sutra će izvlačiti auto u kojem je plišani magarac 'Magi', a sad ide doma da zagrli svoju ženu.