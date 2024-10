FOTO U zagrebački ZOO stigla još jedna deva: Dali su joj ime koje je nemoguće izgovoriti

U zagrebački Zoološki vrt iz Mađarske je stigla godinu i pol stara dvogrba deva Zsofia, koja se trenutno prilagođava na novi prostor i timaritelje, priopćili su u srijedu iz Zoološkog. Zsofia je doputovala iz zoološkog vrta Sóstó kraj grada Nyíregyháza na sjeveru Mađarske, a u Zagrebu su je dočekali par deva, deset godina stariji mužjak Abdul II. i dvadesetjednogodišnja Aisha.

- Sretni smo što je transport deve prošao bez poteškoća i što njezina prilagodba na novi prostor, krdo i timaritelje teče u najboljem redu. Mlada se deva osjeća dobro na otvorenom, a posebno joj je ugodno u unutarnjoj nastambi. Zdrava je i lijepo jede. Ženke deve spolno sazrijevaju s tri do četiri godine, pa ćemo tek tada doznati hoće li se između Zsofije i Abdula razviti nešto više od prijateljstva - kazala je Dijana Beneta, kuratorica za sisavce u Zoološkom vrtu Grada Zagreba.

Abdul II. na svijet je došao u Češkoj, a Aisha u Austriji, navode iz zagrebačkog ZOO vrta.

Dvogrbe deve u prirodi nastanjuju stepe uz rijeke kraj Gobija i drugih pustinja središnje Azije. Mogu živjeti samostalno i u skupinama do 30 jedinki. Deve većinu vremena provode hraneći se, a bez vode mogu izdržati nekoliko dana. Kada ponovno dođu do nje, u samo deset minuta mogu popiti i do 114 litara vode.

Foto: Zoo Zagreb

Jedini su sisavci koji se u nedostatku svježe slatke vode mogu bez negativnih posljedica napojiti i bočatom te slanom vodom. Tijekom zimskih mjeseci, kada nemaju pristup slatkoj vodi, devama je dovoljna voda koju dobivaju hraneći se biljkama. U grbama im se nalaze rezerve masti.

Dvogrbe deve kritično su ugrožena vrsta životinja koje ugrožavaju vukovi i ljudi.

Foto: Zoo Zagreb

Ljudi su ih udomaćili prije dvije i pol tisuće godina. Koriste ih za transport, meso i mlijeko. Od njihova krzna izrađuju odjeću, deke, tepihe i šatore, a njihov izmet služi im za grijanje.