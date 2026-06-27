REKLI ZAHTJEVE FOTO U Zagrebu prosvjeduju protiv zlostavljanja životinja. Doveli i pse: 'Tražimo kazne...'

ZAGREB Prijatelji životinja okupili su se u subotu na Trgu bana Jelačića. Traže kažnjavanje zlostavljača životinja, inspekciju za zaštitu životinja, provedbu Zakona o zaštiti životinja, odnosno sustav koji funkcionira i koji djeluje preventivno kako ne bi došlo do tragedija kojima se svjedočilo ovih dana. 'Želimo poslati jasnu i pozitivnu poruku o važnosti učinkovitijeg sustava zaštite životinja, uvođenja specijalizirane podrške na terenu i veće odgovornosti u kontroli zaštite životinja'. kažu iz Prijatelja životinja.