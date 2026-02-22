Obavijesti

FOTO Ukrajinci našli dom u Lici: 'Tu smo se zaljubili, a stiglo je i šest beba. Mentalitet je sličan!

Piše Petra Mustać,
Čitanje članka: 6 min
Foto: Sime Zelic/PIXSELL/

Došli su u Korenicu prije četiri godine, zaljubili se, dobili djecu... U tom ličkom gradu ima ih 380 i čine čak 15 posto stanovništva grada. Rade, uče, zabavljaju se i svi su presretni novim domom

Dobar dan, zovem iz Odesse, čuje se ženski glas, dok se Andrij javlja na mobitel.

Isplati li se krasti? Evo što su vratili, a što sakrili Sanader, Mamić, Vidošević, Ježić
NOVI EXPRESS Sudbinsko pitanje je isplati li se krasti? Expressova reporterka istražuje koliko je novca i različite imovine, iz najpoznatijih korupcijskih slučajeva, Hrvatska uspjela vratiti u državni proračun
Dosje Svetina: Bio je jedan od najmoćnijh ljudi u nogometu, ali pao je zbog samo tri čovjeka
Njegov je utjecaj godinama je jačao, a onda je prema riječima Ljube Pavasovića Viskovića krenuo u napad na Marijana Kustića. Uz to su mu presudili sastanak sa Zdravkom Mamićem i sukob sa Zvonimirom Bobanom
Klasić: Thompson ima veliku moć da ublaži podjele. Neka, kao kršćanin, posluša sv. Pavla
Unatoč svemu izgovorenom i opjevanom u posljednjih tridesetak godina za pokajanje i povratak na pravi put, a pogotovo za pružanje pozitivnog primjera drugima, nikad nije kasno.

