FOTO Ulice Tirane u plamenu. Policija koristi vodene topove i suzavac da rastjeraju mase

Kaos na ulicama Tirane ne jenjava. Studenti i brojni građani sukobili su se s policijom koja je koristila suzavac i vodene topove. Prosvjednici su kamenjem napadali policiju i državne institucije, palili objekte i razbijali izloge, a nemiri su se proširili i na druge albanske gradove
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Tisuće prosvjednika sukobile su se s interventnom policijom u središtu Tirane. Policija je upotrijebila suzavac i vodene topove kako bi ih potisnula, dok su okupljeni bacali kamenje na njih.
| Foto: Florion Goga
Tisuće prosvjednika sukobile su se s interventnom policijom u središtu Tirane. Policija je upotrijebila suzavac i vodene topove kako bi ih potisnula, dok su okupljeni bacali kamenje na njih. |
Foto: Florion Goga
Tisuće prosvjednika sukobile su se s interventnom policijom u središtu Tirane. Policija je upotrijebila suzavac i vodene topove kako bi ih potisnula, dok su okupljeni bacali kamenje na njih.
| Foto: Florion Goga
Interventna policija pokušala je rastjerati okupljene ispred zgrade albanske vlade. U sukobima su korišteni suzavac i vodeni topovi, a policajci su se s prosvjednicima sukobili i palicama.
| Foto: Florion Goga
Albanska policija izvijestila je da je tijekom približno 72 sata nemira ozlijeđen 71 policajac. Neki od njih zadobili su teže ozljede, a policija je najavila da će na nasilje odgovoriti u skladu sa zakonom.
| Foto: Florion Goga
Prema podacima albanskog Ministarstva zdravstva, liječničku pomoć u Sveučilišnoj traumatološkoj bolnici u Tirani zatražilo je 14 osoba, među kojima osam policajaca, četiri prosvjednika i dvoje maloljetnika.
| Foto: Florion Goga
Ulice središta Tirane nakon sukoba ostale su prekrivene ostacima zapaljenih kanti za smeće. Oštećena su autobusna stajališta i semafori, dok se suzavac širio gradskim ulicama.
| Foto: Florion Goga
Studenti upozoravaju na visoke troškove obrazovanja, sve veće životne troškove i slabe mogućnosti zapošljavanja. Među glavnim razlozima nezadovoljstva navode i korupciju, za koju smatraju da mladima otežava pronalazak posla u struci.
| Foto: Florion Goga
Plan izgradnje luksuznog turističkog kompleksa na dijelu južne albanske obale dodatno je potaknuo nezadovoljstvo. Iza projekta stoji Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, a protivnici upozoravaju na moguće posljedice za očuvanje netaknute obale.
| Foto: Florion Goga
Albanski premijer Edi Rama odbio je pozive na ostavku, poručivši da mu je odgovornost nastaviti voditi zemlju prema članstvu u Europskoj uniji. Istodobno je osudio napade na institucije, uništavanje javne imovine i ugrožavanje javne sigurnosti.
| Foto: Florion Goga
Albanski predsjednik Bajram Begaj pozvao je na smirivanje napetosti i dijalog. Upozorio je da nasilje ugrožava sigurnost građana te poručio da se zahtjevi mladih trebaju saslušati, a rješenja tražiti mirnim putem.
| Foto: Florion Goga
Europska unija poručila je da je konstruktivan dijalog jedini put naprijed. Albanija, koja cilja na članstvo u Uniji do 2028. godine, trenutačno je među predvodnicima pristupnog procesa među zemljama zapadnog Balkana.
| Foto: Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga