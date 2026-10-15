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RAMA NE MISLI OTIĆI

FOTO Ulice Tirane u plamenu. Policija koristi vodene topove i suzavac da rastjeraju mase

Kaos na ulicama Tirane ne jenjava. Studenti i brojni građani sukobili su se s policijom koja je koristila suzavac i vodene topove. Prosvjednici su kamenjem napadali policiju i državne institucije, palili objekte i razbijali izloge, a nemiri su se proširili i na druge albanske gradove
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Anti-government protest by students in Tirana
Tisuće prosvjednika sukobile su se s interventnom policijom u središtu Tirane. Policija je upotrijebila suzavac i vodene topove kako bi ih potisnula, dok su okupljeni bacali kamenje na njih. | Foto: Florion Goga
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Tisuće prosvjednika sukobile su se s interventnom policijom u središtu Tirane. Policija je upotrijebila suzavac i vodene topove kako bi ih potisnula, dok su okupljeni bacali kamenje na njih. | Foto: Florion Goga
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