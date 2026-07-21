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FOTO Ulični rat u Italiji. Čovjek umro tijekom privođenja. Izbili nasilni prosvjedi u Bologni

U Bologni je u nedjelju preminuo 42-godišnji državljanin Maroka Abderrahim Fakir tijekom policijske intervencije, a slučaj je izazvao veliko zanimanje javnosti nakon što se na društvenim mrežama pojavila snimka njegovih posljednjih trenutaka. Prema navodima talijanskih medija i policije, incident se dogodio u nedjelju u četvrti Pilastro nakon što su stanovnici prijavili muškarca koji se ponašao agresivno u garaži u ulici Via Svevo.
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Man's death during police arrest in Italy leads to street protests
Na mjesto događaja stigli su policajci i hitna pomoć. Policajci navode da su pokušali smiriti 42-godišnjaka, no on je, prema njihovim tvrdnjama, pružao otpor i oštetio policijsko vozilo udarajući ga nogama. | Foto: MICHELE LAPINI
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Na mjesto događaja stigli su policajci i hitna pomoć. Policajci navode da su pokušali smiriti 42-godišnjaka, no on je, prema njihovim tvrdnjama, pružao otpor i oštetio policijsko vozilo udarajući ga nogama. | Foto: MICHELE LAPINI
Komentari 1

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