FOTO Ulični rat u Italiji. Čovjek umro tijekom privođenja. Izbili nasilni prosvjedi u Bologni
U Bologni je u nedjelju preminuo 42-godišnji državljanin Maroka Abderrahim Fakir tijekom policijske intervencije, a slučaj je izazvao veliko zanimanje javnosti nakon što se na društvenim mrežama pojavila snimka njegovih posljednjih trenutaka. Prema navodima talijanskih medija i policije, incident se dogodio u nedjelju u četvrti Pilastro nakon što su stanovnici prijavili muškarca koji se ponašao agresivno u garaži u ulici Via Svevo.
Na mjesto događaja stigli su policajci i hitna pomoć. Policajci navode da su pokušali smiriti 42-godišnjaka, no on je, prema njihovim tvrdnjama, pružao otpor i oštetio policijsko vozilo udarajući ga nogama. | Foto: MICHELE LAPINI