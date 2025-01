FOTO Užas kod Karlovca: Liječniku je netko otrovao šest udomljenih pasa, tri su uginula

Za sad nepoznati počinitelj otrovao je pse koji je udomio umirovljeni liječnik Amirudin Talakić koji živi u karlovačkom prigradskom naselju Kamensko. Ima ih šest, a od nedjelje su tri psa uginula, a jedan je kako kaže nestao i vjerojatno sam uginuo. Talakić se pita kome bi ova mrvica mogla napraviti zlo.

Foto: KAportal

Kaže da je u noći na nedjelju jedan pas počeo izbacivati krv i da je on prvi uginuo, piše KAportal.

- To su mješanci koje su mi ostavili drugi ili koji su sami tu došli. Ovaj pas što leži mrtav kod stabla je bio kod mene šest mjeseci - rekao je Talakić za Kaportal. Nakon što je prvi pas počeo izbacivati krv, nazvao je veterinara, ali je on bio u Zagrebu.

- Rekao mi je da mu dam antibiotik, što sam i učinio. No, nije mu bilo spasa - ispričao je Talakić koji je rekao kako ne koristi mišomor doma, pa da nije moguće da su se na taj način psi otrovali. Pretpostavio je da su psi namamljeni pa otrovani. Njegovo imanje je veliko, a psi su se slobodno kretali unutar tog ograđenog prostora, rekao je za KAportal.

- Psi nikome nisu smetali. Cijelo selo ih je voljelo, djeca se s njima igrala. Kakav je to poriv otrovati ih? - zapitao se Talakić koji sumnja da ih je susjeda otrovala jer je već prijetila da će to učiniti, no pustit će policiji da utvrdi tko je otrovao pse. Talakić je slučaj prijavio policiji koja pokreće kriminalističko istraživanje i nadaju se da će doći do počinitelja.

Za ubijanje životinje predviđena je zakonska kazna jer je to kazneno djelo, a može se dobiti i do dvije godine zatvora.