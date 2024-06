FOTO Užas u Ukrajini: U ruskom napadu ubijeno sedam civila, među njima je i dvoje djece...

Ruske snage u subotu su napale grad Vilniansk u okolici ukrajinskog grada Zaporižje na jugoistoku Ukrajine, usmrtivši najmanje sedmero, uključujući dvoje djece, i ozlijedivši najmanje 10 osoba, rekao je guverner regije.

- Danas je neprijatelj izveo još jedan užasan teroristički čin protiv civilnog stanovništva - rekao je guverner Zaporižje Ivan Fedorov u videu na Telegramu.

Aftermath of a Russian missile strike in Vilniansk | Foto: VOLODYMYR ZELENSKIY VIA TELEGRAM

Napad se dogodio "usred dana, i to neradnog, u centru grada, gdje su se ljudi odmarali, gdje nije bilo vojnih ciljeva", rekao je Fedorov. Dodao je da su u napadu oštećeni infrastruktura, trgovina i stambeni objekti.

Aftermath of a Russian missile strike in Vilniansk | Foto: Stringer