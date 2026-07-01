UŽIVO FOTO Milanović, Kundid i Anušić stigli u Slunj, održava se vojna vježba 'Borbena moć 26'

Nakon prijepora oko poziva hrvatskim vojnicima da sudjeluju na vojnom mimohodu u Parizu, predsjednik Zoran Milanović, ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomir Kundid danas su zajedno u Slunju gdje se održava završna vojna vježba Borbena moć 26.

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Podsjetimo, prijepor između Pantovčaka i Banskih dvora izbio je zbog odluke o sudjelovanju hrvatskih vojnika na vojnom mimohodu u Francuskoj. Predsjednik Zoran Milanović protivi se njihovu slanju, dok Vlada tvrdi da o tome ne odlučuje predsjednik, nego ministar obrane Ivan Anušić, koji odluku potom prosljeđuje načelniku Glavnog stožera Tihomiru Kundidu na provedbu.

Premijer Andrej Plenković podsjetio je da su hrvatski vojnici na mimohodu u Parizu sudjelovali i 2013. godine te poručio kako očekuje da Kundid postupi u skladu sa zakonom i provede odluku ministra obrane.

Slunj: Međunarodna vojna vježba "Borbena moć 26" okupila hrvatske i savezničke snage | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Očekujemo da se odluka provede. Ako to ne bude slučaj, načelnik Glavnog stožera više ne bi imao moje ni Vladino povjerenje. Nadamo se da do takvog scenarija neće doći - rekao je Plenković.

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Milanović je u utorak Plenkoviću uputio poziv na hitan sastanak zbog, kako je naveo, "pritisaka Vlade na načelnika Glavnog stožera i ugrožavanja sustava zapovijedanja u OSRH", no premijer je poziv odbio.

- Ugrožavanje sustava zapovijedanja ozbiljno ugrožava i stabilnost cjelokupnog sustava obrane, što predstavlja ozbiljan problem i traži jasno vraćanje svih aktera u Ustavom i zakonima propisane okvire - poručio je Milanović.

Slunj: Međunarodna vojna vježba "Borbena moć 26" okupila hrvatske i savezničke snage | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Na pitanje hoće li slovenski vojnici sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu, načelnik Glavnog stožera Slovenske vojske Boštjan Močnik potvrdio je da će Slovenija poslati sedam gardista, piše Večernji list.

Vježba traje od 22. lipnja do 3. srpnja 2026. na poligonima diljem Hrvatske i sudjelovalo je više od 3000 pripadnika Oružanih snaga RH, saveznici iz NATO-a i sustav domovinske sigurnosti, više od 25 brodova HRM-a te više od 20 aviona i helikoptera.

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