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UŽIVO FOTO Milanović, Kundid i Anušić stigli u Slunj, održava se vojna vježba 'Borbena moć 26'

Piše Antonela Šaponja,
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UŽIVO FOTO Milanović, Kundid i Anušić stigli u Slunj, održava se vojna vježba 'Borbena moć 26'
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Slunj: Međunarodna vojna vježba "Borbena moć 26" okupila hrvatske i savezničke snage | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Ovaj najatraktivniji dio vježbe pratit će i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera general-pukovnik Tihomir Kundid

Nakon prijepora oko poziva hrvatskim vojnicima da sudjeluju na vojnom mimohodu u Parizu, predsjednik Zoran Milanović, ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomir Kundid danas su zajedno u Slunju gdje se održava završna vojna vježba Borbena moć 26.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Slunj: Međunarodna vojna vježba "Borbena moć 26" okupila hrvatske i savezničke snage Slunj: Međunarodna vojna vježba "Borbena moć 26" okupila hrvatske i savezničke snage Slunj: Međunarodna vojna vježba "Borbena moć 26" okupila hrvatske i savezničke snage
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Podsjetimo, prijepor između Pantovčaka i Banskih dvora izbio je zbog odluke o sudjelovanju hrvatskih vojnika na vojnom mimohodu u Francuskoj. Predsjednik Zoran Milanović protivi se njihovu slanju, dok Vlada tvrdi da o tome ne odlučuje predsjednik, nego ministar obrane Ivan Anušić, koji odluku potom prosljeđuje načelniku Glavnog stožera Tihomiru Kundidu na provedbu.

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Premijer Andrej Plenković podsjetio je da su hrvatski vojnici na mimohodu u Parizu sudjelovali i 2013. godine te poručio kako očekuje da Kundid postupi u skladu sa zakonom i provede odluku ministra obrane.

Slunj: Međunarodna vojna vježba "Borbena moć 26" okupila hrvatske i savezničke snage
Slunj: Međunarodna vojna vježba "Borbena moć 26" okupila hrvatske i savezničke snage | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Očekujemo da se odluka provede. Ako to ne bude slučaj, načelnik Glavnog stožera više ne bi imao moje ni Vladino povjerenje. Nadamo se da do takvog scenarija neće doći - rekao je Plenković.

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Vojne vježbe u Slunju VIDEO
Vojne vježbe u Slunju | Video: čitatelj/24sata

Milanović je u utorak Plenkoviću uputio poziv na hitan sastanak zbog, kako je naveo, "pritisaka Vlade na načelnika Glavnog stožera i ugrožavanja sustava zapovijedanja u OSRH", no premijer je poziv odbio.

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- Ugrožavanje sustava zapovijedanja ozbiljno ugrožava i stabilnost cjelokupnog sustava obrane, što predstavlja ozbiljan problem i traži jasno vraćanje svih aktera u Ustavom i zakonima propisane okvire - poručio je Milanović.

Slunj: Međunarodna vojna vježba "Borbena moć 26" okupila hrvatske i savezničke snage
Slunj: Međunarodna vojna vježba "Borbena moć 26" okupila hrvatske i savezničke snage | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Na pitanje hoće li slovenski vojnici sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu, načelnik Glavnog stožera Slovenske vojske Boštjan Močnik potvrdio je da će Slovenija poslati sedam gardista, piše Večernji list.

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Vježba traje od 22. lipnja do 3. srpnja 2026. na poligonima diljem Hrvatske i sudjelovalo je više od 3000 pripadnika Oružanih snaga RH, saveznici iz NATO-a i sustav domovinske sigurnosti, više od 25 brodova HRM-a te više od 20 aviona i helikoptera.

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