FOTO Vatra divlja kod Metkovića. Obranili su kuće

Požar na močvarnom području u Vidu kod Metkovića, koji se u nedjelju poslijepodne nošen vjetrom približio kućama, gase vatrogasne snage uz pomoć četiri kanadera, a sve su kuće obranjene, izjavio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Vatra, koju dodatno širi jak vjetar, širi se iz smjera močvare prema maslinicima i kućama, a na pojedinim mjestima stigla je i do prvih objekata.
„Bilo je teško, ali sad je bolje. Krenulo je iz močvare prema kućama, ali je sve obranjeno. Stigla su četiri kanadera i sad djeluju na požarištu. Najteže je bilo oko 16 sati, ali ništa nije stradalo. Dežurat ćemo večeras i nadam se da će biti u redu“, rekao je Simović.
| Foto: Zvonimir Barisin