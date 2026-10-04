FOTO Vatra divlja kod Metkovića. Obranili su kuće

„Bilo je teško, ali sad je bolje. Krenulo je iz močvare prema kućama, ali je sve obranjeno. Stigla su četiri kanadera i sad djeluju na požarištu. Najteže je bilo oko 16 sati, ali ništa nije stradalo. Dežurat ćemo večeras i nadam se da će biti u redu“, rekao je Simović. | Foto: Zvonimir Barisin