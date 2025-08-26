FOTO Velika šteta u požaru kod Ludbrega, ozlijeđen vatrogasac

U požaru na gospodarskim objektima, koji je u ponedjeljak izbio u Sesvetama Ludbreškim, nastala je šteta od oko 45.000 eura, a zbog udisanja dima jedan od vatrogasaca zatražio je liječničku pomoć, priopćila je u utorak varaždinska policija.

Požar je izbio na drvenom sjeniku, nadstrešnici i kukuružnjaku, u kojima su bili traktor, prikolica, gumenjak, kultivator, sijačica, rasipač gnojiva, malčer i drugi traktorski priključci, u vlasništvu muškaraca starosti 67 i 42 godine.

Foto: DVD Hrženica

Požar su ugasili vatrogasci dobrovoljnih vatrogasnih društava Sveti Đurđ, Hrženica i Sesvete te su i tijekom noći nastavili osiguravati požarište. Zbog udisanja dima, 34-godišnji vatrogasac je zatražio liječničku pomoć koju mu je na mjestu događaja pružio liječnik ekipe Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije. Visina materijalne štete procjenjuje se na oko 45.000 eura.

Očevidom je utvrđeno da je do požara došlo djelovanjem otvorenog plamena ili žarišta, najvjerojatnije s prijenosom loženja grana i drugih ostataka drvne mase uz zid gospodarskog objekta.

Policija nastavlja istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti i otkrivanju počinitelja.