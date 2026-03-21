ZAGREB Šest sindikata javnih službi izašlo je na ulice

Počeo je prosvjed šest sindikata javnih službi pod nazivom "Sindikalno proljeće" na Europskom trgu u Zagrebu. Kako tvrde, izostanka socijalnog dijaloga s Vladom i pregovora o granskim kolektivnim ugovorima.

Sindikati upozoravaju da je Vlada sama odlučila o osnovici plaće za 2026. i da već drugu godinu zaredom nemaju dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru. On bi trebao regulirati visinu plaće svih zaposlenih u javnim službama. Dodaju da već tri godine nema pregovora o granskim kolektivnim ugovorima.

Tvrde da Vlada ne poštuje ni preuzetu obvezu da sa sindikatima obrazovanja razgovara o koeficijentima i drugim bitnim pitanjima. Podsjećaju da je kroz pregovore trebala je biti ugovorena i naknada za prehranu, ali ni to se nije dogodilo.

Zagreb: Prosvjed "Sindikalno proljeće" u organizaciji šest sindikata javnih službi | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Vlada želi određivati stvari samostalno i jednostrano i nema razumijevanja za interese svojih zaposlenika u javnim službama i zato pozivamo na prosvjed, poručuju sindikati.

Na prosvjed ih motivira i sam premijer Andrej Plenković za kojeg kažu da se više puta osvrnuo na najavu prosvjeda s visoka docirajući o porastu osnovice plaće od 50 posto.

Sindikati tvrde da će se na prosvjedu čuti koliko je u tih devet godina na koje se poziva poskupilo gorivo, kruh i potrošačka košarica pa će biti jasno da ono što premijer predstavlja kao velebne uspjehe su zapravo neuspjesi, tvrde sindikati. Za prosvjed i iskazivanje nezadovoljstva ima puno razloga, ističu sindikalci i najavljuju dolazak sudionika na prosvjed iz svih hrvatskih županija i Zagreba.

Sindikati pozivaju građane da se solidariziraju. Najavljuju i da će vrlo jasno imenovati krivca za njihove probleme i iznijeti argumente kako bi Vladu doveli pred pregovarački stol i počeli rješavati probleme.

Prosvjedni skup uz Školski sindikat Preporod organiziraju Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Radnički sindikat Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Sindikat zaposlenih u kulturi i Sindikat Zajedno. Podršku prosvjedu najavili su Hrvatsko novinarsko društvo i Udruga NOVISS - Nova vizija socijalne skrbi.

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs ocijenio je kako nema razloga za sindikalne prosvjede, kao niti za štrajk, ističući kako plaće zaposlenih u obrazovanju i znanosti nisu nikada rasle kao za vrijeme vlada premijera Andreja Plenkovića.