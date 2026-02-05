FOTO/VIDEO Evo kako budući hrvatski marinci uvježbavaju zračni desant: Ovo su kadrovi...

Budući pripadnici Satnije mornaričkog desantnog pješaštva nalaze se na integracijskoj obuci koja se održava na više vojnih lokacija – u vojarni “116. brigada HV-a” u Pločama, na vojnom poligonu “Josip Markić” u Kninu, u vojarni “Knez Trpimir” u Divuljama i na vojnoj lokaciji “Privala” na otoku Korčuli, stoji u priopćenju koje je MORH objavio na svojim stranicama. Program obuke obuhvaća usavršavanje rukovanja osobnim naoružanjem, provedbu instinktivnih i situacijskih gađanja, napada, prepada i zasjeda, zračni i pomorski desant, zatim komuniciranje u skladu s propisanim procedurama NATO-a, napredno poznavanje topografije i osnova prve pomoći, navode iz MORH-a. | Foto: HRM