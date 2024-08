FOTO/VIDEO Nasilne scene na ulicama Velike Britanije! Zemlje šalju upozorenja turistima...

Nemiri krajnje desnice zahvatili su Britaniju posljednjih dana, a strahuje se od novih izbijanja antiimigrantskog nasilja ovaj tjedan, piše CNN. Tako su skupine ekstremnih desničarskih zapalile hotele u kojima su smješteni tražitelji azila tijekom vikenda u dva grada. U požarima su ostali zarobljeni i prestravljeni, dok su u drugim gradovima oštetili javne zgrade i sukobili se s policijom, bacajući predmete na službenike i razbijajući njihova vozila.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 03:59 Nasilni neredi u Velikoj Britaniji | Video: 24sata/reuters

Nasilje je eskaliralo nakon što je krajem srpnja Axel Muganwa Rudakubana nasmrt izbo tri djevojčice. Ekstremna desnica uhvatila se tada i proširila val dezinformacija, uključujući lažne tvrdnje da je napadač bio imigrant, kako bi mobilizirala antimuslimanske i antiimigrantske prosvjede.

Od vrhunca nasilja tijekom vikenda dosad je uhićeno na stotine, dok su se jučer pred sudom pojavili prvi optuženici za sudjelovanje u neredima na sjeveroistoku. Njihove optužbe odnose se na val užasnih incidenata u kojima su policajci napadnuti, trgovine pljačkane, imovina oštećena i višestruki požari.

Protest against illegal immigration, in Liverpool | Foto: Belinda Jiao

Prosvjednici su zapalili dva hotela Holiday Inn, u gradu Rotherhamu, u sjevernoj Engleskoj, iu Tamworthu, u Midlandsu, u središnjoj Engleskoj, za koje se vjeruje da su smjestili tražitelje azila koji čekaju odluku o svojim zahtjevima.

Šest osoba optuženo je za prijestupe i pojavit će se pred sudom nakon nereda ispred hotela u Rotherhamu u nedjelju, priopćila je policija Južnog Yorkshirea. To uključuje dva dječaka od 16 i 17 godina, piše Mirror.

Nekoliko zemalja, uključujući Australiju, Maleziju, Indoneziju i Nigeriju, izdalo je hitna upozorenja za putovanja za one koji putuju u Ujedinjeno Kraljevstvo, upozoravajući svoje građane da se drže podalje od prosvjeda.

Protestors throw fireworks as the riots continue into the night in Liverpool | Foto: Belinda Jiao