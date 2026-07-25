Zbog prometne nesreće u tunelu Krpani u smjeru Zagreba prekida se promet u tunelima Sveti Rok, Ledenik i Bristovac u smjeru Zagreba, javili su iz HAK-a
FOTO Otvoren tunel Sv. Rok nakon prometne nesreće: Čekali smo sat vremena u tunelu
Otvoren je tunel Sv. Rok. Čekali smo sat vremena. Sad se mičemo jako sporo, javila nam je čitateljica.
U Malom Lošinju kolona preko tri kilometara, rekao nam je čitatelj.
- Prilikom jutarnjeg otvaranja mosta Privlaka na državnoj cesti DC 100 na Lošinju došlo je do kvara pogonskog sklopa mosta. Dežurna osoba zadužena za poslove otvaranja/zatvaranja mosta rezervnim mehanizmom pokušala je zatvoriti most. Obzirom da nije bilo moguće istim postupkom pokrenuti daljnje zatvaranje mosta žurno su obavještene sve dežurne službe. Angažirana je vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj, električar i strojar - javili su iz Hrvatski cesta.
Po dolasku istih izvršeni su interventni radovi potrebni za zatvaranje mosta. Prometovanje preko istog uspostavljeno je u 11 sati i 17 minuta. Slijede radovi na pregledu i detekciji uzroka kvara. Ovisno o kompleksnosti pristupit će se daljnjim aktivnostima na žurnoj sanaciji. Do otklanjanja kvara predmetnog mosta, promet nautičara neće biti moguć.
Zapeli smo u tunelu. Ljudi su izašli iz auta. Ne znamo kada ćemo moći nastaviti dalje. Rečeno nam je samo da je došlo do prometne nesreće. Nasreću, imamo vode, rekla nam je čitateljica koja je zapela u gužvi u tunelu Sv. Rok.
Velike gužve su i u Supetaru u smjeru prema trajektnoj luci, javio nam je naš čitatelj.
A1 Zagreb-Split-Dubrovnik:
- pred naplatama Demerje i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km
- između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, čvora Gospić i tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, čvora Zadar istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje
- zbog prometne nesreće u tunelu Krpani, na 213.+300 km u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine u koloni od oko 4 km (iz sigurnosnih razloga privremeno se prekida promet u tunelima Sveti Rok, Ledenik i Bristovac u smjeru Zagreba) - pred tunelima Sveti Rok i Bristovac u smjeru Zagreba kolone su oko 2 km
A2 Zagreb-Macelj
- pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju
A3 Bregana-Lipovac
- zbog prometne nesreće između čvorova Jakuševec i Kosnica, na 30.+500 km u smjeru Lipovca, vozi se po dva traka uz ograničenje brzine
- pred graničnim prijelazom Bajakovo kolona teretnih i osobnih vozila je oko 3 km
A7 Rupa-Rijeka-Šmrika
- zbog prometne nesreće između tunela Katarina i tunela Trsat u smjeru Križišća, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h
- između čvorova Kraljevica i Šmrika u smjeru Krka vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje (preporuka je izlaz na čvoru Križišće za vozače čije je odredište Crikvenica/Novi Vinodolski)
Istarski ipsilon (A8/A9)
- prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija u smjeru Slovenije kolona je oko 2 km
- na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je oko 1 km
Državna cesta DC1 Zagreb-Karlovac-Split
- zbog prometne nesreće prekinut je promet na dionici Karlovac-Slunj u mjestu Blagaj
- povremena usporavanja prometa na dionicama Zagreb-Karlovac i Gračac-Knin u zoni radova kod Otrića
Jadranska magistrala (DC8)
- usporeno se vozi na prilazima turističkim središtima, osobito kod Jadranova, Novog Vinodolskog, Stobreča, Omiša, Makarske te Čibače
- u tunelu Supava na Pelješcu vozi se jednim trakom naizmjence, zbog vozila u kvaru
Krčki most (DC102)
- u smjeru otoka Krka kolona je od rotora Šmrika do Omišlja
- u smjeru kopna kolona je od Njivica
Državna cesta DC100 Veli Lošinj-Cres
- zbog kvara na mostu Privlaka prekinut je promet između Malog Lošinja i Ćunskog