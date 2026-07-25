FOTO Otvoren tunel Sv. Rok nakon prometne nesreće: Čekali smo sat vremena u tunelu

ZATVOREN MOST NA LOŠINJU

U Malom Lošinju kolona preko tri kilometara, rekao nam je čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

- Prilikom jutarnjeg otvaranja mosta Privlaka na državnoj cesti DC 100 na Lošinju došlo je do kvara pogonskog sklopa mosta. Dežurna osoba zadužena za poslove otvaranja/zatvaranja mosta rezervnim mehanizmom pokušala je zatvoriti most. Obzirom da nije bilo moguće istim postupkom pokrenuti daljnje zatvaranje mosta žurno su obavještene sve dežurne službe. Angažirana je vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj, električar i strojar - javili su iz Hrvatski cesta.

Foto: Čitatelj 24sata

Po dolasku istih izvršeni su interventni radovi potrebni za zatvaranje mosta. Prometovanje preko istog uspostavljeno je u 11 sati i 17 minuta. Slijede radovi na pregledu i detekciji uzroka kvara. Ovisno o kompleksnosti pristupit će se daljnjim aktivnostima na žurnoj sanaciji. Do otklanjanja kvara predmetnog mosta, promet nautičara neće biti moguć.