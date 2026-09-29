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KOD BJELOVARA

FOTO Otvorili Wellovar. Pogledajte kako izgledaju najmodernije terme u Hrvatskoj

U Velikom Korenovu na Dan Grada Bjelovara i njegov 270. rođendan otvorene su najveće toplice u Hrvatskoj, Wellovar. Ima pet unutarnjih i pet vanjskih bazena, među kojima se posebno ističe olimpijski bazen, četiri saune, teretanu, sportske i rekreacijske sadržaje te ugostiteljsku ponudu.
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Bjelovar: Svečano otvorenje Geotermalnog sportsko-rekreacijskog parka Wellovar
Na otvaranju projekta vrijednog 40 milijuna eura bili su predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković te brojni drugi ugledni gosti. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Na otvaranju projekta vrijednog 40 milijuna eura bili su predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković te brojni drugi ugledni gosti. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Komentari 3

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