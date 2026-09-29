FOTO Otvorili Wellovar. Pogledajte kako izgledaju najmodernije terme u Hrvatskoj
U Velikom Korenovu na Dan Grada Bjelovara i njegov 270. rođendan otvorene su najveće toplice u Hrvatskoj, Wellovar. Ima pet unutarnjih i pet vanjskih bazena, među kojima se posebno ističe olimpijski bazen, četiri saune, teretanu, sportske i rekreacijske sadržaje te ugostiteljsku ponudu.
Na otvaranju projekta vrijednog 40 milijuna eura bili su predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković te brojni drugi ugledni gosti. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL