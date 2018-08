Fotografije spašavanja: Iz mora kod Pule izvukli Britanku (46)

Britanka E. L. (46) je pala u more s kruzera Norwegian Star u subotu u 23.45 sati. Potraga za njom je krenula u 2.17 sati u nedjelju nakon što je zapovjednik kruzera dojavio da je putnica pala u more. Inače kruzer je vozio iz Pule prema Veneciji, a žena je u more pala 25 nautičkih milja jugozapadno od Maloga Lošinja, odnosno, 45 nautičkih milja jugoistočno od Pule.

Foto: Obalna straža RH

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci je čim je dobila dojavu, pokrenula potragu. Tražili su ju pripadnici Lučke kapetanije, Obalna straže, neki sudionici u pomorskom prometu te posada kruzera. Nisu ju našli pa su u 3.12 sati službenici u Rijeci kontaktirali kolege u Italiji te su tražili angažman njihovog aviona koji je opremljen za noćnu potragu. Kolege iz Italije su javili da nemaju raspoloživ avion te je u 6.42 sati dignut avion hrvatske Obalne straže. Ženu je u nedjelju u 09.40 sati našla posada broda Obalne straže "Cavtat". S obzirom na dobro zdravstveno stanje, brodom su je prebacili u Pulu.