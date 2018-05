Franck je u problemima jer se ponašao kao Agrokorova banka

Izvanredni povjerenik u Agrokoru Fabris Peruško i njegova zamjenica Irena Weber u nedjelju su dali izjavu za medije vezanu za tijek postizanja nagodbe vjerovnika.

Reporter: Ivana Kovačić Objavljuje 24sata Politiko u 20. svibnja 2018

- Od 5700 vjerovnika Agrokora, Franck je dana izašao s jednim od nizu skandaloznih priopćenja. Moramo još jednom pojasniti poziciju Francka u odnosu na Agrokor. On kreira okruženje u kojem svi vjerovnici postaju taoci jednog vjerovnika i to tvrtke Franck koja se našla u problemima jer su se ponašali kao Agrokorova banka, a ne proizvođač kave. Zbog veza s Todorićem pretvorili su se u Agrokorovog financijera. Svoje probleme pokušavaju baciti na izvanrednu upravu - kazao je Peruško.

Njegova zamjenica Irena Weber naglasila je da je granični dug Francka oko 37 milijuna eura, od čega 9,3 milijuna eura otpada na prodaju robe.

- Preostali iznos se odnosi na financijske mjenice. Od prijavljenih 9,3 milijuna eura Francku je do sada plaćeno 6,8 milijuna eura, što je bitno iznad prosjeka ostalih dobavljača. Međutim, nažalost, pravi problem Francka nisu potraživanja, nego nevjerojatnih 59 milijuna eura drugog duga. Svoju energiju usmjeravaju na rušenje Agrokora radi partikularnih interesa. Dok nas Franck tuče priopćenjima i podnescima mi s Franckom i dalje razgovaramo i nećemo prestati razgovarati, ali nećemo dozvoliti da njihove financijske mjenice ugroze postizanje nagodbe svih vjerovnika - rekla je Weber.

- Izvanredna uprava je željela formirati stalno vjerovničko vijeće, ali zbog međusobnih taktičkih igara među vjerovnicima to je bilo nemoguće. Upravo je Franck osporio skupine koje smo predložili. Prijedlog je dan Sudu još u siječnju, na njega se konkretno Franck žalio, a paralelno skupljao punomoći kako bi ušao u jednu od predloženih skupina. Njihovo ponašanje više sliči na dječji vrtić. Jedan dan protive se Stalnom vjerovničkom vijeću, a drugi dan skupljaju potpise da bi u njemu sjedili. U privremenom vjerovničkom vijeću, podsjećam, sjede Sberbank, VTB banka, Zagrebačka banka. Financijske institucije do dana današnjeg nisu dobile jednu kunu niti će ih dobiti u skoro vrijeme. Da smo Sberbanci dali pola milijarde duga koje smo dali dobavljačima, njih danas u postupku ne bi bilo jer bi odustali od ostalih potraživanja.

- Izvanredna uprava svjesna je da će do kraja procesa nagodbe trebti sklopiti još neke dogovore s ključnim dionicima i naš je stav da sve to mora biti ugrađeno u finalni tekst nagodbe. O tome moraju glasati svi vjerovnici i to mora biti javno - rekao je Peruško.