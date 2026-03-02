Donald Trump: 'Svi potencijalni nasljednici u Iranu su mrtvi...'

Izraelska vojska najavila je intenziviranje operacija prema Libanonu te dodatno rasporedila snage uz granicu. Izraelske obrambene snage (IDF) potvrdile su kako pripremaju nove napade na Hezbollah, istodobno naredivši evakuaciju stanovnika iz 52 mjesta na jugu zemlje.

Do eskalacije je došlo nakon što je Hezbollah, militantna skupina koju podupire Iran, preuzeo odgovornost za lansiranje projektila prema Izraelu. Kao odgovor, izraelska vojska pokrenula je niz zračnih udara širom Libanona, uključujući i napade na glavni grad Bejrut u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak.

Zapovjednik izraelskog Sjevernog zapovjedništva, general bojnik Rafi Milo, izjavio je kako je odmah nakon raketne paljbe započet prvi val opsežnih napada na Bejrut i južni Libanon, pri čemu su meta bili visoki operativci, zapovjedni centri i infrastruktura Hezbollaha. Dodao je da se operacije nastavljaju te da će njihov intenzitet biti dodatno pojačan.