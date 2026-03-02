Nakon dva dana rata, Izrael i SAD su ubili Alija Hamneija i oko 50 političkih i vojnih čelnika Irana. Ipak, Islamska Republika ne pokazuje znakove zamora dok nemilosrdno gađa Izrael i čitav Bliski istok gdje SAD ima vojne baze
Donald Trump: 'Svi potencijalni nasljednici u Iranu su mrtvi...'
Izraelska vojska najavila je intenziviranje operacija prema Libanonu te dodatno rasporedila snage uz granicu. Izraelske obrambene snage (IDF) potvrdile su kako pripremaju nove napade na Hezbollah, istodobno naredivši evakuaciju stanovnika iz 52 mjesta na jugu zemlje.
Do eskalacije je došlo nakon što je Hezbollah, militantna skupina koju podupire Iran, preuzeo odgovornost za lansiranje projektila prema Izraelu. Kao odgovor, izraelska vojska pokrenula je niz zračnih udara širom Libanona, uključujući i napade na glavni grad Bejrut u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak.
Zapovjednik izraelskog Sjevernog zapovjedništva, general bojnik Rafi Milo, izjavio je kako je odmah nakon raketne paljbe započet prvi val opsežnih napada na Bejrut i južni Libanon, pri čemu su meta bili visoki operativci, zapovjedni centri i infrastruktura Hezbollaha. Dodao je da se operacije nastavljaju te da će njihov intenzitet biti dodatno pojačan.
U Ghobeiryju, južnom predgrađu Bejruta, gori gornji kat zgrade nakon izraelskih napada na Libanon. Videosnimku požara geolocirao je CNN. Izraelska vojska priopćila je ranije u ponedjeljak da je ciljala "visokopozicionirane teroriste Hezbollaha na području Bejruta".
U više dijelova zemlje zabilježene su velike prometne gužve jer su stanovnici pokušavali pobjeći od napada. Snimke s društvenih mreža, koje je geolocirao CNN, prikazuju zakrčene autoceste u glavnom gradu Bejrutu.
Libanonska vlada sazvala je za ponedjeljak ujutro hitan sastanak, javlja državna novinska agencija National News Agency (NNA).
Američko središnje zapovjedništvo objavilo je kratki video o X-u sa snimkama iz "Operacije Epski bijes".
- Američke snage poduzimaju hrabre akcije kako bi uklonile neposredne prijetnje koje predstavlja iranski režim. Napadi se nastavljaju - navodi se u objavi.
Iran je objavio video koji prikazuje, kako tvrdi, tunele dronova Revolucionarne garde u kojima se skladišti oružje korišteno za napade na američke baze u regiji.
U videu koji je objavila iranska državna novinska agencija Fars, mogu se vidjeti redovi dronova poredani u podzemnom tunelu ili nagurani na raketne bacače.
Također se mogu vidjeti rakete i dronovi kako se lansiraju iz nekoliko područja i pucaju na ono što je Fars naveo kao "američke baze".
Nije poznato kada ili gdje je snimka snimljena.