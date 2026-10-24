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Francuska se priprema za kaos: Na ulice izlazi čak 70.000 policajaca, dućani u daskama

Piše HINA,
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Francuska se priprema za kaos: Na ulice izlazi čak 70.000 policajaca, dućani u daskama
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Foto: Abdul Saboor
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Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez najavio je da bi masovna policijska prisutnost trebala spriječiti nasilje i pljačku

Francuska strahuje od novih nemira s obzirom na to da su za subotu ponovno planirani prosvjedi diljem zemlje, a vlasti su zabrinute zbog mogućeg ponavljanja razine nasilja zabilježene prethodnog vikenda.

Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez najavio je da bi masovna policijska prisutnost trebala spriječiti nasilje i pljačku. Rekao je da će 70.000 policajaca biti raspoređeno diljem Francuske.

Aftermath of clashes during a national day of protests against the cost of living and rising fuel prices, in Paris
Foto: Stephanie Lecocq

Nunez je dodao da je bilo brojnih poziva na nasilje i pljačku, što su očito bile poruke izgrednika.

Ministar unutarnjih poslova kazao je da je već zabranjen niz demonstracija. Skupovi bi bili dopušteni ako organizatori osiguraju redare, "i pod uvjetom da se, naravno, ne održavaju na mjestima gdje bi moglo doći do pljačke, narušavanja javnog reda i slično".

U Parizu je dopušten marš koji su prijavili sindikati, ali je ruta promijenjena. Unatoč ograničenjima na subotnjim demonstracijama, policijski sat u osjetljivim područjima gradova ostao je na snazi, rekao je Nunez.

Police officers in riot gear stand guard, the day after a national day of demonstrations against the cost of living and rising fuel prices, in Paris
Foto: Abdul Saboor

Mladi ljudi tjednima prosvjeduju tražeći bolju opremu u školama. Tijekom vikenda, druge skupine pridružile su se njihovim skupovima u brojnim gradovima, uključujući prosvjede protiv visokih troškova života. Ozbiljni sukobi izbili su na rubovima prosvjeda.

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