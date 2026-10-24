Francuska se priprema za kaos: Na ulice izlazi čak 70.000 policajaca, dućani u daskama

Francuska strahuje od novih nemira s obzirom na to da su za subotu ponovno planirani prosvjedi diljem zemlje, a vlasti su zabrinute zbog mogućeg ponavljanja razine nasilja zabilježene prethodnog vikenda.

Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez najavio je da bi masovna policijska prisutnost trebala spriječiti nasilje i pljačku. Rekao je da će 70.000 policajaca biti raspoređeno diljem Francuske.

Foto: Stephanie Lecocq

Nunez je dodao da je bilo brojnih poziva na nasilje i pljačku, što su očito bile poruke izgrednika.

Ministar unutarnjih poslova kazao je da je već zabranjen niz demonstracija. Skupovi bi bili dopušteni ako organizatori osiguraju redare, "i pod uvjetom da se, naravno, ne održavaju na mjestima gdje bi moglo doći do pljačke, narušavanja javnog reda i slično".

U Parizu je dopušten marš koji su prijavili sindikati, ali je ruta promijenjena. Unatoč ograničenjima na subotnjim demonstracijama, policijski sat u osjetljivim područjima gradova ostao je na snazi, rekao je Nunez.

Foto: Abdul Saboor

Mladi ljudi tjednima prosvjeduju tražeći bolju opremu u školama. Tijekom vikenda, druge skupine pridružile su se njihovim skupovima u brojnim gradovima, uključujući prosvjede protiv visokih troškova života. Ozbiljni sukobi izbili su na rubovima prosvjeda.