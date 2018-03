Francuski policajac ponudio se za taoca i spasio živote civila

Potpukovnik policije Arnaud Beltrame pokazao je u petak izvanrednu hrabrost tijekom talačke krize u Trebesu, na jugu Francuske predajući se otmičaru u zamjenu za oslobađanje talaca.

Časnik (45) je "spasio živote i služi na čast našoj vojsci i našoj zemlji", rekao je predsjednik Emmanuel Macron odajući priznanje za "hrabrost" tom policajcu koji se "trenutačno bori za život".

RT @TerrorEvents : #France #Trèbes - Lieutenant-Colonel Arnaud #Beltrame , 45. He walked into the supermarket in exchange of a hostage. He is now fighting for his life. pic.twitter.com/K0z5SnnHXt // Say a prayer for a man who voluntarily put his own life on the line to save a hostage.

Napadač je ubio dvije osobe u supermarketu u okolici Carcassonnea, na jugu Francuske, kada je Beltrame "izlažući život opasnosti odlučio predati se u zamjenu za taoce koje je otmičar držao u supermarketu", rekao je državni odvjetnik u Parizu Francois Molins na tiskovnoj konferenciji.

Policajac je "ostavio svoj telefon otvoren na stolu (...) i kada smo čuli pucnjeve GIGN (elitna postrojba redarstvenih snaga) je intervenirao" i ustrijelio napadača koji je tvrdio da pripada džihadističkoj skupini Islamskoj državi, rekao je novinarima nešto ranije ministar unutarnjih poslova Gerard Collomb.

#ArnaudBeltrame is the name & the face to remember today

During the terror attack in a supermarket in #Trébes the @Gendarmerie officer exchanged himself for a hostage & left his phone on a table with an open line enabling police outside to listen in

Critically injured in assault pic.twitter.com/dW0zEFz6iy