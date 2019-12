Francuzi ne odustaju, sukobili se s policijom, Pariz blokiran

U Parizu je došlo do sukoba s policijom u području Denfert Rochereau na pariškoj Lijevoj obali, jer je nekoliko stotina pripadnika "žutih prsluka" nastavilo sa svojim tjednim prosvjedima, no u usporedbi s ranijim štrajkovima okupilo ih se relativno malo s obzirom na to da je prometni štrajk otežao njihov dolazak do glavnoga francuskog grada.

Istodoban pritisak pripadnika žutih prsluka zbog životnih troškova i prosvjeda sindikata zbog mirovinske reforme najveći su izazov za predsjednika Emmanuela Macrona i napore koje ulaže za uravnoteženje državnog proračuna i uvođenje ekološki prihvatljivijeg zakonodavstva u drugoj polovici svojeg mandata.

Udruga Otre - Organizacija europskih cestovnih prijevoznika protivi se povećanju poreza na dizel gorivo za komercijalna vozila u sklopu vladina nacrta proračuna za 2020.

Udruga se žali na to da strani vozači kamiona kod kuće mogu kupiti jeftinije gorivo, što im omogućuje da budu učinkovitiji u Francuskoj.

U nacrtu proračuna za 2020. vlada planira postupno smanjivati ​​porezne olakšice na gorivo za teretna vozila između 1. srpnja 2020. i 1. siječnja 2022.