’Frezu je najteže upaliti, poslije je lako. Samo je jedno pravilo...'

Bilo je ponajprije puno smijeha i šale na smotri agrija, popularnih freza, koja se treću godinu zaredom održava u Cisti Velikoj. Na ovu jedinstvenu smotru, a onda i natjecanje, koja je freza brža, došlo je i mlado i staro kako bi uživali u natjecanju i bodrili svoje favorite. Ovaj popularni motokultivator u ovom kraju je još od sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Svaka druga obitelj ga je imala jer bez njega se u polje nije moglo. Zato danas na ovakav način odaju počast frezama.

No prije natjecanja trebalo ih je upaliti. A to nije nimalo lako. Naime, i jedino pravilo ovog zanimljivog natjecanja je da freza upali. Orošena lica natjecatelji su molili boga da ih freza "ne izda" pa su ih cijelo vrijeme držali upaljene. Onima kojima to nije iz prve pošlo za rukom, u pomoć su priskakali vlasnici drugih freza.

Foto: pIXSELL

- Daj promijeni svićice, evo ti moje, nove su, ali kad odvoziš, vratit ćeš mi ih - u šali su govorili natjecatelji.

Pobjedu je odnijela ekipa Kompresija s vozačem Antom Dragičevićem i suvozačem Antom Šošićem. Svoju su frezu dovezli iz Vrgorca. Nije im bilo previše neudobno jer su na prikolicu freze montirali sjedala iz BMW-a. Kako su nam rekli, pobjedu nisu očekivali.

- Puno je krumpira iskopala, a još uredno radi, ‘kreše’ iz prve. Još će ona brazda zaorati i krumpira iskopati - kaže Ante.