<p>Premijer Andrej Plenković je izoliran od supruge i djece u potkrovlju i nema simptoma, rekao je u nedjelju predstojnik ureda <strong>Zvonimir Frka Petešić.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Petešić je rekao da su jutros imali i dva radna sastanka i da Vlada najnormalnije funkcionira.</p><p>- Prvi se odnosio na izmjenu i dopunu zakona o zaštiti od zaraznih bolesti, a drugi na potpore gospodarstvenicima - rekao je i dodao da će se premijer ponovno testirati kad to odluče epidemiolozi.</p><p>Komentirao je i skandal s državnim tajnikom Stjepanom Sučićem koji je u noći na subotu kršio mjere tako što je bio u kafiću, ali i vrijeđao policajce i oštetio vrata u službenim prostorijama policije. </p><p>- Naravno da osuđujemo takav nemili događaj i žao nam je što se tako nešto dogodilo u trenutku kad su propisane epidemiološke mjere. Ne može biti opravdanja za njihove kršenje, a posebno se to odnosi na dužnosnike u Vladi, tako da će sigurno to pitanje biti razmatrano sutra na Vladi - rekao je o tajniku Sučiću.</p><p>Kaže da ne zna ništa o tome je li bilo intervencija prema policiji.</p><p>Podsjetimo, i ministar Medved jučer je osudio ponašanje tajnika u svom ministarstvu. Rekao je da takvo ponašanje ne može prihvatiti te da će se postupiti u skladu sa zakonom</p>