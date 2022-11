Fuchs: I u školi će se gledati utakmice! Divjak: Sumnjam da će se roditelji složiti s time...

Mislim da je ministar to nespretno izjavio ili da je možda malo izvađeno iz konteksta. Nadam se da će se uskoro korigirati, rekla je bivša ministrica obrazovanja Blaženka Divjak. U nevjerici je pročitala vijest o tome da je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs rekao kako će se u školama moći gledati utakmice sa Svjetskog prvenstva u Katru, ako je većina za to.

Trebalo je unaprijed planirati

- Da bi se to ostvarilo, to bi trebalo biti unaprijed predviđeno u školskom kurikulumu jer za Prvenstvo se odavno znalo. Trebala bi biti predviđena i nadoknada propuštenih sati. Uz sve to i roditelji bi se trebali s time složiti, a uvjerena sam da mnogi roditelji misle kako je takvo što neprimjereno - rekla je bivša ministrica. Dodala je kako se možda može napraviti neki izuzetak ako bi Hrvatska, primjerice, ušla u finale, ali i tada je, tvrdi, pitanje bi li to bilo primjereno.

- To je jako teška tema koju prate brojne kontroverze vezane uz radnike koji su taj stadion radili bez socijalne i zdravstvene zaštite, potplaćeni, a puno ih je umrlo za to vrijeme. U tom kontekstu, trebalo bi razgovarati s učenicima o bojkotiranju gledanja Prvenstva. Radi se o državi koja zatire radnička prava kao i prava žena. Trebalo bi imati cjeloviti pristup sagledavanja te teme - uvjerena je Divjak. S njom se slaže i Igor Matijašić, ravnatelj Osnovne škole Milana Langa iz Bregane.

Hoće li učenicima kasniti ručak?

- Volio bih da takve odluke budu jasne, a ne da se samo ovako brzinski bace pred nas. Ako će se utakmice doista gledati u školama, trebalo bi prvo preispitati većinu, roditelje i učenike, zatim vidjeti hoće li se one gledati u razredima ili zajednički... Osim toga, sigurno neće svi biti oduševljeni nadoknadom tih sati, a to je onda problem - rekao je Matijašić. Dodao je da ako im se dozvoli da gledaju prvu utakmicu, očekivat će gledanje i druge i svih ostalih te se pita - čemu onda služi škola.

- Postavlja se i pitanje ako učitelji i učenici smiju gledati, zašto onda ne bi gledali i kuhari u školi. Znači li to onda da će učenicima u boravku kasniti ručak zbog utakmice - pita se ravnatelj. No, neće samo škole biti te u kojima će se možda pratiti utakmice.

Podsjetimo, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u četvrtak je rekao kako je u srijedu planirana rasprava o prijedlogu proračuna za 2023. te da će se tog dana napraviti stanka od 11 do 13 sati zbog održavanja nogometne utakmice između Hrvatske i Maroka.

Neki zastupnici su negodovali zbog toga, a Jandroković im je poručio da onda u to vrijeme rade nešto drugo.

