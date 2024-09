Fuchs: 'Ima bitnijih poblema, ali meni je sasvim svejedno; Stipić: 'To je uvođenje cirkusa i nereda'

Imamo puno važnijih i bitnijih problema u obrazovnom sustavu. Meni je svejedno, ako netko želi, može, nema problema, kazao nam je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs komentirajući zahtjev Domovinskog pokreta da škole na početku nastave intoniraju hrvatsku himnu. Ideja je stigla iz Domovinskog pokreta Splitsko-dalmatinske županije, koju su promovirali na Facebooku.

- Budući da se nalazimo na pragu početka nove školske godine pozivamo resorno ministarstvo da izda preporuku ravnateljima škola da nastava započinje s hrvatskom nacionalnom himnom kako bi se od najranijih dana mladima usađivao osjećaj odgovornosti prema domovini i narodu. Baš kao što je to slučaj u bastionima demokracije kao što su Francuska i SAD - napisali su iz Domovinskog pokreta Splitsko-dalmatinske županije.

Iako to, kaže, teško može prevaliti preko usta, Željko Stipić, predsjednik sindikata Preporod, slaže se tek s prvim dijelom ministrove izjave, odnosno da u obrazovnom sustavu imamo mnogo važnijih problema.

- To naprosto ne postoji u tradiciji našeg školstva. Ne vidim nikakve velike potrebe za tim. Toga nije bilo ni u onom, kako ga zovu, nenarodnom režimu, u kojem sam živio i radio. Nikome do sada to nije padalo na pamet i, ako jest, dolazili su sa sporadičnog političkog spektra, ali na to nisu pristajale vlasti bez obzira na to jesu li imale lijevi ili desni predznak. Domoljubni osjećaji kod djece mogu se razvijati na mnogo drugih načina - kazao je Stipić.

Nezadovoljan je što je ministar zapravo odluku o tome hoće li se intonirati himna na početku nastave u školama prebacio na leđa ravnatelja.

- To je njegov modus operandi, koji je obilježio protekli mandat, a nastavlja se i sad. Gdje se god može prebaciti odgovornost na nižu razinu, on to radi, očito želeći dopasti se svakome. To na terenu dovodi do nereda, što je čak i lošije od ovoga što zagovara Domovinski pokret - navodi Stipić.

U slučaju da se i krene smjerom koji zagovara DP, to ne može biti od danas do sutra, ističe čelnik sindikata Preporod. Prethodno je, nastavlja, ideju potrebno iskomunicirati na političkoj razini.

- Svaka stranka može nešto predložiti. To je posve u redu, ali zna se tko ima odgovornost za vođenje države. Ovdje se radi o javnim ustanovama. Što ćemo se sada dijeliti regionalno, po gradovima? Što je to? To je naprosto uvođenje cirkusa, koji se radi od nečega što nije i ne bi smjelo biti tako neozbiljno. Na ovaj način se u startu dijele regije, gradovi, škole, možda i ljudi u zbornici, što isto nije zanemarivo - poručio je Stipić.

Pita se zašto se politički akteri, umjesto temama koje dijele, ne pozabave, primjerice, potrebom da se ugrade klima-uređaji u sve škole, pa tad ne bi bilo potrebe da nastava počinje kasnije, kao što je slučaj ove godine.