Fuchs: Još nema potrebe da se nastavna godina produlji zbog štrajka, nadam se da će odustati

U srijedu se nastavlja kružni štrajk u školama - štrajka se u u Koprivničko-križevačkoj, Varaždinskoj i Međimurskoj županiji. Tri sindikata koji vode štrajk objavila su kako je u ponedjeljak u Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji štrajkalo 3900 zaposlenika škola i visokih učilišta.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u ponedjeljak je opet iznijelo svoje podatke, prema Centralnom obračunu plaća, te tvrde da je u štrajku bilo 2357 djelatnika, odnosno 20,67 posto. Ukupno u 12 županija štrajkalo 13,23% manje zaposlenika nego 19. ožujka, izvijestili su. Ministar Radovan Fuchs istaknuo je kako pozicija ministarstva ostaje ista, pozvao sve zaposlene da odustanu od štrajka, te napomenuo kako zasad nema potrebe za produljivanjem nastavne godine koja po kalendaru treba završiti 13. lipnja.

- Što se tiče nastavne godine zasad smo u povoljnoj poziciji, kad se ovaj krug štrajk završi to su dva dana izgubljene nastave i može se još u okviru kalendara nadoknaditi. No ako bude štrajk trajao dulje, ako djeca budu uskraćena, morat ćemo izvući druge mogućnosti. Ja se nadam da će ovaj štrajk završiti, poruka koju šalju sindikati da je potreban razgovor zbog osnovice, a to kreće za mjesec dana, krajem svibnja i to je pravo mjesto gdje se može razgovarati. Mislim da je najpametnije tako postupiti i da se školska godina odradi do kraja - istaknuo je na konferenciji za novinare.

Pozvao je sve zaposlene u školama da "pruže djeci pravo na obrazovanje kako je to potrebno, etički i moralno". Ministar se nada da nakon kružnog štrajka neće biti velikog višednevnog štrajka, jer, kako kaže, za to nema razloga. No ministarstvo neće pokretati pitanje zakonitosti štrajka.

- Nitko ne može dobiti otkaz, niti sankcije, nema prijetnji, niti uputa da netko može biti sankcioniran jer je u štrajku. No o ovmeo gdje oni izlaze s bombastičnim podacima koje mi kroz sustav ne vidimo, mi imamo druge podatke, ja ne mogu reći ništa. druga stvar bi bila da vam nismo pokazali sustav preko kojeg to pratimo. Ne možemo mi pozivati izdvojeno sinidkate o osnovici, pregovara se po postojećim zakonima - za stolom su prisutni svi sindikati i onda se razgovara sa svima i dolazi do konsenzusa i za državne i javne službenike - zaključio je.

Fuchs je odgovorio i na pitanje o zahtjevima odgojitelja, poručivši kako je ministarstvo odradilo sve što je u njihovoj ingerenciji.

- Intenzino se tražilo od sveučilišta da se povećaju kvote za ove kategorije odgajatelja, tražila se i prekvalifikacija, i to smo omogućili, maksimalno intenzivno idemo ka tome da imamo što veći broj stručnih i kvalificiranih odgajatelja. Radi li netko u vrtićima a nestručno je pokrivena djelatnost, ima i toga, ali to je posljedica toga da nema dovoljno stručnih djelatnika. Stoga smo poslali pismo osnivačima da ukažemo na činjenicu da moraju o tome voditi brigu - rekao je.