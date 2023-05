Fuchs: Naše škole su sigurne; Komentirao i detektore metala

Još jednom izražavam duboku sućut svim obiteljima tragično stradale djece u Beogradu, poslali smo i službeni dopis ministru. Ja i dalje stojim na stajalištu da su naše škole sigurne. Ovo su posljedice širih zbivanja, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs nakon jučerašnjeg stravičnog ubojstva u osnovnoj školi u Beogradu.

Podsjetio je kako mi imamo formirane interventne timove psihologa koji odmah izlaze na teren kad se nešto u školama dogodi i direktno rade s djecom i nastavnicima.

- Mislim da je to u Srbiji nešto drugačije. Upravo zbog toga što je prepoznavanje nekih devijantnih situacija kod djece ključ prevencije nekih zbivanja za koje do sada nismo mogli ni pomisliti da bi se mogle dešavati, mislim da tu imaju sva tri elementa važnu ulogu - škola u obrazovnom segmentu, ali i svakako obitelj u odgojnom te ukupno društvo. Prepoznajući problem koji se dogodio nakon online nastave, a vidjeli smo da je to ostavilo tragova na psihofizičkom razvoju djece, mi smo intenzivirali odobravanje zapošljavanja psihologa u školama - istaknuo je dodavši kako je zaposleno oko 100 novih psihologa posljednjih šest mjeseci.

- Neke škole još imaju otvorene natječaje jer psihologa na tržištu jednostavno nema i ja se nadam da će se situacija poboljšati i da će Sveučilišta povećati kvote. Upravo su psiholozi ti koji trebaju u pravom trenutku raditi s djecom - kazao je pa povukao paralelu s idejom cjelodnevne nastave.

- Djeca bi bila dulje u školi, individualnost učenika bi više došla do izražaja, a učitelji i profesori bi ih bolje poznavali i možda bolje signalizirati. A s druge strane, upravo neopterećena djeca odlaze kući i druže se s roditeljima, za što mislim da bi se i u tom dijelu neka devijantna ponašanja djece mogla lakše i bolje uočiti. U takvoj jednoj suradnji bi se sigurno preveniralo jako puno toga, ne bi se svelo na to da profesori, ipak linijom manjeg otpora, bježe i puštaju da stvar ide nekim lakšim tijekom žaleći se istovremeno na pritisak roditelja, što je činjenica, izloženi su i razumijem to, ali to u konačnici za dobrobit djece nije dobro i zbog toga smo osmislili koncept cjelodnevne škole - poručio je naglasivši kako bi to zasigurno bio ključ prevencije.

Ponovio je stav da su naše škole sigurne.

- Naravno da se sad javlja puno eksperata pa će reći zašto nema zaštitara u svakoj školi. U velikim školama postoje ljudi koji sjede na porti, ali upravo je u ovom groznom slučaju u Beogradu ta osoba prva poginula. Detektori metala - zamislite koliko bi trajalo da djeca u jednoj školi od 600-700 učenika uđu i počnu s nastavom u 8 ujutro. Ono što je važno i da sve škole u RH nisu iste. Ja sam i dalje uvjerenja da su naše škole sigurne, to je sustav od pola milijuna učenika, za sada je situacija kod nas dobra, a radit ćemo da bude bolja i da preventivni dio dignemo na još veću razinu - poručio je ministar, koji je, kazao je, malo i iznenađen kako su mediji u Srbiji detaljno prenijeli sve što se u ovom slučaju događalo.

