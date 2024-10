Fuchs o drami u zagrebačkoj školi: Molim da se vrate, nema razloga za bojkot. Tužno je ovo

Nakon što učenici zagrebačke škole bojkotiraju nastavu zbog 9-godišnjeg dječaka, ministar obrazovanja Radovan Fuchs rekao je u utorak kako moli da se djeca vrate u školu jer, kaže, nema razloga za bojkot. Ističe i kako garantiraju normalno odvijanje nastave, piše HRT.

- Ovo je jedna jako tužna priča. Ja sam očekivao da će nakon svih onih razgovora, dogovora, uvjeravanja i objašnjavanja kako stvari stoje i koji su postupci, svi dionici u ovom slučaju razumjeti i pokušati djelovati na dobrobit svih učenika, i onih koji su u razredu, a sada ne idu na nastavu, a jednako tako i ovog učenika koji ima određene potrebe i svi trebamo pokušati napraviti da svi zajedno iz ovog obrazovnog sustava izađu kao jednakovrijedni i punovrijedni članovi zajednice danas sutra - poručio je Fuchs.

- Ja ih molim da se vrate natrag u školu jer nema razloga da bojkotiraju. Garantiramo normalno odvijanje nastavnog procesa, istaknuo je Fuchs kojem je i žao što je ravnatelj podnio ostavku.

- Moji suradnici i ja se suočavamo s ogromnim brojem problema i rješavamo ih. Nije rješenje jednostavno se maknuti i otići. Rješenje je da se stvar riješi. Ja ga molim da još jednom razmisli i da ne daje ostavku. Nadam se da će promisliti, da je to bio nekakav njegov ishitreni potez jer ja mislim da je i on, ali i svi djelatnici škole, učitelji, profesori ti koji trebaju maksimalno raditi ka normalizaciji i smirivanju ove situacije - rekao je.

Fuchs kaže da, koliko on zna, dječak nije uzrokovao probleme u školi.

- Škola je funkcionirala svega dva dana. U tom trenutku ugroza prema drugoj djeci nije postojala. Ne mogu sad staviti ruku na srce i točno reći je li taj učenik nešto verbalno dobacio ili nije. Ne znam. Ali učenik je bio dva dana u školi. Nakon toga više nije bio u školi. Nakon toga su se rješavale stvari i sada je trebao biti uveden u razred i trebao je krenuti taj proces odvijanja redovite nastave - poručio je.

Komentirao je i tvrdnje roditelja da im je obećano da se taj učenik neće vratiti do Nove godine.

- Ja ne znam za nikakva obećanja. A nekakvo spominjanje kraja godine, ne znam odakle to. Niti im je to moglo obećati ministarstvo, niti je to ministarstvo obećalo. To je nešto na što se referiraju u ovom sastanku kod pravobraniteljice, ali koliko sam upoznat, to ni tamo nije bilo rečeno, ali možete pitati nju, rekao je ministar Fuchs, te naglasio kako je što se tiče dogovora, ministarstvo ispoštovalo sve u roku od 24 sata.

- To vam ja garantiram, ovdje kao ministar znanosti i obrazovanja i športa. Sve što ministarstvo može i treba napraviti u ovom slučaju je rješavano unutar 24 sata, i ako još nešto postoji, bit će rješavano.