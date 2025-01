Fuchs o incidentima u Splitu: Nije pojačana agresija, nego je sad pojačan interes javnosti

Nakon što je u Splitu jedan student prijetio kolegama i nastavnicima pucnjavom, a učenik u osnovnu školu donio nož, ministar Fuchs kaže da je sve odrađeno po propisima.

- Kao što vidite, situacije u školi i na fakultetu su riješene kako je trebalo, reagirano je onako kako je predviđen mjerama, dajem pohvali ravnateljici koja je sve napravila po propisima. Taj učenik je sad u obradi drugih tijela. Ravnateljica je zatražila zaštitarsku službu, na to ima pravo. Osnivač škole, Grad, će to odobriti. Da li to treba, može djelovati smirujuće. Što se tiče Splita, student je na mrežama prijetio i govorio da će napraviti shooting. On je identificiran, u obradi je, policija je odradila sve što je trebalo. Dekanica je iz predostrožnosti odgodila nastavu jer nije tad znala hoće li prijetnja biti anulirana ili ne. Neće se ništa izgubiti, psihološki je u redu da se to napravi - rekao je.

Na pitanje novinara o pojačanoj agresiji u školi, Fuchs kaže da to ne vidi.

- Ne mislim da se radi o pojačanoj agresiji nakn tragičnog događaja u Prečkom. Ovakve situacije gdje škole postupaju sukladno kako trebaju i rješavajući probleme, inače ne dođu u fokus javnosti. Ne bih rekao da je više agresije nego da su sad više u fokusu javnosti - zaključio je.