Fuchs o ispisivanju djece zbog zlostavljanja: 'Ovdje može djelovati samo socijalna služba'

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs komentirao je za RTL Danas slučaj iz jedne zagrebačke osnovne škole iz koje se ispisalo 14 od ukupno 16 učenika četvrtog razreda zbog dječaka koji je, kako navode roditelji, zlostavljao ostatak razreda, kako je objavio Jutarnji list. Još je jedan dječak u procesu ispisa, a u razredu bi po tome trebao ostati samo učenik koji je, kako tvrde roditelji, zlostavljao njihovu djecu. Ravnateljica te zagrebačke škole za 24sata je potvrdila informaciju da se ispisalo 14 učenika iz tog razreda.

- Pa kad se dogode ovakvi slučajevi, onda naravno, svi počinju prebacivati loptice jedan na drugoga. A de facto sam problem nije rješavan, a trebao je biti rješavan bitno ranije. Mi u sustavu se možemo baviti, govorim o obrazovnom de facto posljedicama. Mi ne možemo rješavati nešto što se zbiva u školi tako da samo u školi riješimo problem. Ako su posljedice ovakvog nasilničkog vršnjačkog ponašanja najčešće izvan škole - rekao je.

Na pitanje tko je tu zakazao, kaže da će provesti proceduru da se utvrdi odgovornost ravnateljice.

- Trebala je možda nešto ranije upozoriti - govori.

Učenik u pitanju je bio problematičan i tijekom vrtića, ali i u ranijim školama.

- Tako je. Ovo je u školi posljedica, kao što sam rekao ranije, ono što smo mogli napraviti je da kontaktiramo socijalnu službu jer jedino oni imaju mogućnost ulaska nekome u kuću i provjere situacije i kakvo je stanje tamo. Koji su uzroci i zbog čega se to manifestira u školi. Ministarstvo ne može nekome zabraniti ili nekoga kazniti, mi nemamo mehanizme da to radimo. Imamo mehanizam smjenjivanja ravnateljice do kojeg će vjerojatno doći li neće doći - rekao je i dodao da razumije roditelje.

- Ja razumijem, potpuno razumijem roditelje i ovo što su napravili je nešto što ih, naravno, frustrira cijelo vrijeme trajanja ovog slučaja. Međutim, on se mora riješiti, on će se svakako riješiti.

Sutra bi tako u taj razred trebao doći samo jedan učenik.

- Počet će škola, a ako ništa, riješit će se kroz par dana. Nažalost, mi ćemo ponovno kontaktirati socijalnu službu da se nešto dogodi. Mislim da ovaj dječak nema pomoćnika u nastavi. Čini mi se da ovaj mu nije ni dodijeljen, nikad nije bio niti zatražen, a čini mi se da bi u ovom slučaju možda takva osoba i pomogla da ga zaustavlja u nekim od njegovih djelovanja unutar razreda. Ali to zaista mi ne možemo. Sad ispada da se ja branim međutim, u tom segmentu kontakta s roditeljima izricanja nekih mjera u okruženju izvan škole zbilja jedino i isključivo može djelovati socijalna služba - zaključio je.